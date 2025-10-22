Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

Leanne Morgan: Unspeakable Things, 4 de noviembre .

. Gary Dee: Funny You Should Say That, 18 de noviembre.

Además, habrá otros estrenos en Netflix que fueron diferenciados por una razón desconocida. El 1 de noviembre llegarán Ace Ventura 1 & 2, Back to the Future Part I-III, Broadchurch: S1-3, Crazy Rich Asians, Doctor Sleep, Don’t Worry Darling, Dr. Dolittle 1 & 2, Game Night, I Know What You Did Last Summer, Judas and the Black Messiah, Ocean's 8, Paddington 2, Tenet, The Hangover Part I-III, The Nun II y Wonka.

También se estrenarán Bride Wars (6/11), Labyrinth (7/11), Moulin Rouge! The Sandlot (13/11), Blue Beetle (17/11) y Aquaman and the Lost Kingdom (27/11).

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

El conglomerado multinacional estadounidense Warner Bros. Discovery (WBD) anunció un nuevo aumento en su plataforma de streaming HBO Max y esto la convertirá en la más cara en Argentina, ya que quedará por encima de Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+ y Netflix.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

El conglomerado The Walt Disney Company canceló la próxima película de Star Wars y rompió el corazón de los fanáticos, ya que iba a ser la continuación directa de los que fue la tercera trilogía cinematográfica protagonizada por Daisy Ridley y Adam Driver.