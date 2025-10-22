IR A
Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

A tan solo días para el lanzamiento de la última temporada, la plataforma de streaming anunció todas las series y películas que debutarán el mes que viene.

Frankenstein

Frankenstein, Stranger Things y Death by Lightning, lo más destacado de noviembre.

Netflix

La plataforma de streaming Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre y se trata del mes de Stranger Things, algo que llena de expectativa a los fanáticos alrededor del mundo porque será el desenlace de una historia que comenzó en 2016 y apenas sumó cinco temporadas.

La quinta temporada de ﻿Stranger Things﻿ se estrenará en noviembre,
El final de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará en cines

A través de sus redes sociales, Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre y sorprendió a muchos fanáticos, ya que habrá muchas producciones además de Stranger Things. Así, junto con las fechas de cada una de las series, películas, documentales y más, la plataforma reveló:

  • Series:
    • Squid Game: The Challenge (temporada 2), 4 de noviembre.
    • Death by Lightning y The Vince Staples Show (temporada 2), 6 de noviembre.
    • Countdown: Jake vs. Tank, 8 de noviembre.
    • Selling the OC (temporada 4), 12 de noviembre.
    • The Beast in Me, 13 de noviembre.
    • A Man on the Inside (temporada 2) y The Great British Baking Show: Holidays (temporada 8), 20 de noviembre.
    • Is It Cake?: Holiday (temporada 2), 25 de noviembre.
    • Stranger Things (temporada 5): 26 de noviembre.
  • Eventos en vivo:
    • Jake Paul vs. Tank Davis, 14 de noviembre.
  • Documentales:
    • In Waves and War, 3 de noviembre.
    • MARINES, 10 de noviembre.
    • Being Eddie, 12 de noviembre.
    • Selena y Los Dinos, 17 de noviembre.
    • The Carman Family Deaths, 19 de noviembre.
    • Missing: Dead or Alive? (temporada 2), 24 de noviembre.
    • The Stringer: The Man Who Took The Photo, 28 de noviembre.
  • Películas:
    • Frankenstein, 7 de noviembre.
    • A Merry Little Ex-Mas, 12 de noviembre.
    • In Your Dreams, 14 de noviembre.
    • Champagne Problems, 19 de noviembre.
    • ONE SHOT with Ed Sheeran y Train Dreams, 21 de noviembre.
    • Jingle Bell Heist, 26 de noviembre.
    • Left-Handed Girl, 28 de noviembre.
  • Para niños:
    • Dr. Seuss' The Sneetches, 3 de noviembre.
    • The Bad Guys: Breaking In, 6 de noviembre.
    • Sesame Street: Volume 1, 10 de noviembre.
    • Unicorn Academy: Chapter 4, 13 de noviembre.
    • Gabby’s Dollhouse (temporada 12), 17 de noviembre.
    • Jurassic World: Chaos Theory (temporada 4), 20 de noviembre.
  • Stand up:
    • Leanne Morgan: Unspeakable Things, 4 de noviembre.
    • Gary Dee: Funny You Should Say That, 18 de noviembre.

    Además, habrá otros estrenos en Netflix que fueron diferenciados por una razón desconocida. El 1 de noviembre llegarán Ace Ventura 1 & 2, Back to the Future Part I-III, Broadchurch: S1-3, Crazy Rich Asians, Doctor Sleep, Don’t Worry Darling, Dr. Dolittle 1 & 2, Game Night, I Know What You Did Last Summer, Judas and the Black Messiah, Ocean's 8, Paddington 2, Tenet, The Hangover Part I-III, The Nun II y Wonka.

    También se estrenarán Bride Wars (6/11), Labyrinth (7/11), Moulin Rouge! The Sandlot (13/11), Blue Beetle (17/11) y Aquaman and the Lost Kingdom (27/11).

    Netflix estrenos noviembre 2025
    Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

    El conglomerado multinacional estadounidense Warner Bros. Discovery (WBD) anunció un nuevo aumento en su plataforma de streaming HBO Max y esto la convertirá en la más cara en Argentina, ya que quedará por encima de Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+ y Netflix.

    Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max y Apple TV
    Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

    El conglomerado The Walt Disney Company canceló la próxima película de Star Wars y rompió el corazón de los fanáticos, ya que iba a ser la continuación directa de los que fue la tercera trilogía cinematográfica protagonizada por Daisy Ridley y Adam Driver.

    Star Wars
