Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

La plataforma de streaming Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre y se trata del mes de Stranger Things, algo que llena de expectativa a los fanáticos alrededor del mundo porque será el desenlace de una historia que comenzó en 2016 y apenas sumó cinco temporadas.
A través de sus redes sociales, Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre y sorprendió a muchos fanáticos, ya que habrá muchas producciones además de Stranger Things. Así, junto con las fechas de cada una de las series, películas, documentales y más, la plataforma reveló:
Películas:
Para niños:
- Frankenstein, 7 de noviembre.
- A Merry Little Ex-Mas, 12 de noviembre.
- In Your Dreams, 14 de noviembre.
- Champagne Problems, 19 de noviembre.
- ONE SHOT with Ed Sheeran y Train Dreams, 21 de noviembre.
- Jingle Bell Heist, 26 de noviembre.
- Left-Handed Girl, 28 de noviembre.
Stand up:
- Dr. Seuss' The Sneetches, 3 de noviembre.
- The Bad Guys: Breaking In, 6 de noviembre.
- Sesame Street: Volume 1, 10 de noviembre.
- Unicorn Academy: Chapter 4, 13 de noviembre.
- Gabby’s Dollhouse (temporada 12), 17 de noviembre.
- Jurassic World: Chaos Theory (temporada 4), 20 de noviembre.
- Leanne Morgan: Unspeakable Things, 4 de noviembre.
- Gary Dee: Funny You Should Say That, 18 de noviembre.
Además, habrá otros estrenos en Netflix que fueron diferenciados por una razón desconocida. El 1 de noviembre llegarán Ace Ventura 1 & 2, Back to the Future Part I-III, Broadchurch: S1-3, Crazy Rich Asians, Doctor Sleep, Don’t Worry Darling, Dr. Dolittle 1 & 2, Game Night, I Know What You Did Last Summer, Judas and the Black Messiah, Ocean's 8, Paddington 2, Tenet, The Hangover Part I-III, The Nun II y Wonka.
También se estrenarán Bride Wars (6/11), Labyrinth (7/11), Moulin Rouge! The Sandlot (13/11), Blue Beetle (17/11) y Aquaman and the Lost Kingdom (27/11).
Netflix estrenos noviembre 2025
La plataforma de streaming generó expectativa con sus estrenos.
@Netflix en X
