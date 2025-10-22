IR A
Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

La actriz y protagonista de Game of Thrones recorrió nuestro país, visitó varias provincias y disfrutó de las costumbres locales.

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke, actriz británica y protagonista de la serie Game of Thrones, estuvo de paseo por Argentina y la noticia no tardó en viralizarse en redes sociales, ya que es una de las figuras favoritas por los fanáticos con motivo de sus constantes éxitos en Hollywood con sus series y películas.

La mujer vacacionaba en Tulum cuando cayó de un tercer piso y quedó hospitalizada.
Una argentina cayó de un tercer piso en México: será repatriada en terapia intensiva móvil

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias postales de su viaje por Argentina y confirmó el rumor de hace algunos días, ya que se la había visto en el barrio de Palermo y no se sabía si realmente era ella o una mujer parecida. "Por fin… Por fin… Unas vacaciones para documentar. @kingstonwrites, lo hicimos bien", comenzó por escribir.

Luego, Clarke agregó varios hashtags que se traducen de la siguiente manera: "Cámara nueva, ¿quién sos?", "Del mal de altura al frizz del pelo", "Gracias a Dios por los teléfonos desechables", "Ahora dame tu zapato" y "Te estoy llorando, Argentina". Con todo esto, evidenció su felicidad por vacacionar en nuestro país y se la pudo ver muy feliz en las diferentes provincias.

Según se pudo observar en las 19 fotografías y videos que compartió Emilia Clarke en Instagram, estuvo por las Salinas Grandes, las cuales se encuentran ubicadas entre Salta y Jujuy. También pasó por las Cataratas del Iguazú en Misiones y se sabe que visitó la Ciudad de Buenos Aires por las imágenes viralizadas por los fans en redes sociales.

La actriz es conocida mundialmente gracias a la gran cantidad de papeles populares que interpretó en los últimos años, entre los que se destacan Daenerys Targaryen en Game of Thrones (2011-2019), Sarah Connor en Terminator Genisys (2015), Qi'ra en Solo: A Star Wars Story (2018) y G'iah en Secret Invasion (2023).

