Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena La actriz y protagonista de Game of Thrones recorrió nuestro país, visitó varias provincias y disfrutó de las costumbres locales.







Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina. Instagram

Emilia Clarke, actriz británica y protagonista de la serie Game of Thrones, estuvo de paseo por Argentina y la noticia no tardó en viralizarse en redes sociales, ya que es una de las figuras favoritas por los fanáticos con motivo de sus constantes éxitos en Hollywood con sus series y películas.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias postales de su viaje por Argentina y confirmó el rumor de hace algunos días, ya que se la había visto en el barrio de Palermo y no se sabía si realmente era ella o una mujer parecida. "Por fin… Por fin… Unas vacaciones para documentar. @kingstonwrites, lo hicimos bien", comenzó por escribir.

Luego, Clarke agregó varios hashtags que se traducen de la siguiente manera: "Cámara nueva, ¿quién sos?", "Del mal de altura al frizz del pelo", "Gracias a Dios por los teléfonos desechables", "Ahora dame tu zapato" y "Te estoy llorando, Argentina". Con todo esto, evidenció su felicidad por vacacionar en nuestro país y se la pudo ver muy feliz en las diferentes provincias.

View this post on Instagram A post shared by @emilia_clarke

Según se pudo observar en las 19 fotografías y videos que compartió Emilia Clarke en Instagram, estuvo por las Salinas Grandes, las cuales se encuentran ubicadas entre Salta y Jujuy. También pasó por las Cataratas del Iguazú en Misiones y se sabe que visitó la Ciudad de Buenos Aires por las imágenes viralizadas por los fans en redes sociales.