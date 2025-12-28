28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La insólita afirmación del fundador de La Martina: "Cambiaso es más talentoso que Maradona"

El empresario Lando Simonetti comparó al principal referente del polo con el máximo ídolo de la historia del deporte argentino.

Por
Lando Simonetti tiene 83 años.

Lando Simonetti tiene 83 años.

El fundador de la marca de ropa de polo La Martina, Lando Simonetti, opinó que el polista Adolfo Cambiaso es más talentoso que Diego Maradona.

El exarquero fue el héroe durante el periplo de la Selección en Italia 90.
Te puede interesar:

Goycochea sorprendió con una confesión inédita sobre el Mundial de Italia 90: "Es muy fuerte lo que pasó"

“Maradona tiene una pelota grande. Maradona juega con sus dos patas en el pasto, con una gramilla perfecta”, señaló, para luego contraponer esa realidad con el escenario que enfrenta Cambiaso en cada partido de alto handicap.

Las declaraciones del empresario generaron impacto inmediato y reavivaron un debate histórico sobre cómo se mide el talento en disciplinas tan distintas. Simonetti, estrechamente vinculado al polo desde hace décadas, argumentó que las condiciones en las que se desarrolla cada deporte marcan una diferencia sustancial.

En su análisis, el fundador de La Martina describió con detalle las exigencias del polo profesional. “Adolfito juega arriba de cuatro patas de un caballo, en un pasto que tiene agujeros. Por eso muchas veces se la llevan en el aire, para que no pique y se le vaya”, explicó.

Embed

A esa dificultad se suma la velocidad a la que se disputa el juego, que puede alcanzar los 40 o 50 kilómetros por hora, mientras el jugador debe manejar un taco de casi dos metros de largo y ejecutar golpes con precisión milimétrica.

Simonetti también remarcó el aspecto estratégico y logístico del polo, al señalar que cada jugador utiliza entre cinco y seis caballos por partido, que deben ser administrados y cambiados según el ritmo y las necesidades del encuentro.

“Es una locura, una computadora tiene que ser”, afirmó, en referencia a la cantidad de decisiones que Cambiaso debe tomar en segundos, combinando coordinación, lectura de juego y control absoluto del animal.

En contraste, el empresario relativizó las condiciones del fútbol, al sostener que Maradona contaba con un entorno más estable para desplegar su talento. “Maradona tiene sus piernas, el pasto, una pelota y diez jugadores que lo cubren”, expresó, aclarando que su comparación no busca desmerecer la figura del astro, sino resaltar la complejidad estructural del polo.

La postura de Simonetti, lejos de pasar desapercibida, abrió una discusión que trasciende los nombres propios y pone el foco en la dificultad de comparar talentos entre deportes tan distintos. Para el fundador de La Martina, el contexto, las exigencias y el nivel de riesgo inclinan la balanza a favor de Cambiaso, una opinión que promete seguir generando debate.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla.

Jana Maradona rompió el silencio sobre Diego: "Toda la vida estuve en juicio con mi papá"

Pep Guardioa, DT del Manchester City.

Guardiola volvió a enfurecerse con un camarógrafo tras el triunfo del Manchester City

Edinson Cavani desperdició un gol increíble para Boca contra Alianza Lima.

Edinson Cavani desmintió su retiro y recordó el gol que erró para Boca contra Alianza Lima: "Lo analicé mil veces"

Valentín Barco y Juan Román Riquelme.

Boca: Valentín Barco cargó contra Juan Román Riquelme y reveló si volvería al club

Maravilla Martínez sufrió un robo en su complejo deportivo en Campana

Maravilla Martínez sufrió un robo en su complejo deportivo en Campana: "Chicos, ya sabemos quienes son"

Bazooka Chávez vs Bamba Niang.

De vendedor ambulante a promesa del boxeo argentino: la increíble historia del senegalés "Bamba" Niang

Rating Cero

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

La influencer mostró un look renovado antes de anunciar su alejamiento de las plataformas digitales.

La impresionante transformación de Sofía Gonet antes de cerrar sus redes: cambio de look profundo

Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida.
play

Esta película de Tomb Raider llegó a Netflix y es de lo más visto por los usuarios: cuál es y qué historia cuenta

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

últimas noticias

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

Morón: la nena baleada en Navidad sigue en estado crítico y la familia pidió que la Justicia esclarezca el caso

Hace 14 minutos
Pep Guardioa, DT del Manchester City.

Guardiola volvió a enfurecerse con un camarógrafo tras el triunfo del Manchester City

Hace 40 minutos
Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Terror en Constitución: policía intervino en una pelea, fue atacado y baleó a un agresor

Hace 56 minutos
Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Imágenes impactantes: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Hace 56 minutos
Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Tragedia rumbo a la Costa: en qué provincias está prohibido tomar mate en la ruta

Hace 58 minutos