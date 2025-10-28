28 de octubre de 2025 Inicio
El Banco Central lanzó una moneda por el Mundial 2026 conmemorativa del gol de Maradona a los ingleses

La pieza, dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, recrea la jugada del segundo gol argentino en México 1986. Es de plata, tendrá una tirada de 2.500 unidades y forma parte del programa internacional de monedas conmemorativas.

El Banco Central lanzó una moneda conmemorativa por los 40 años del gol de Maradona a Inglaterra

El Banco Central lanzó una moneda conmemorativa por los 40 años del gol de Maradona a Inglaterra

El Banco Central (BCRA) anunció la emisión de una nueva moneda conmemorativa dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en homenaje a uno de los momentos más emblemáticos del fútbol argentino: el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerado el mejor de la historia de los mundiales.

La iniciativa se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, del que el BCRA participa desde hace casi dos décadas. La institución ya había acuñado piezas especiales para las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, donde la Selección Argentina obtuvo su tercer título mundial.

En esta ocasión, la emisión rinde tributo a los 40 años de aquel hito deportivo. Por primera vez, la Copa del Mundo se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Según el comunicado oficial, el diseño de la moneda presenta en su anverso una pelota atravesando la superficie como alegoría de la pasión futbolera. En el arco superior figura la leyenda República Argentina, y en el inferior, Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el reverso se destaca el esquema de la legendaria jugada de 1986, con la trayectoria del balón y los rivales que fueron eludidos hasta el gol. En el círculo central del campo de juego se inscribe el valor simbólico de $10, acompañado del año de acuñación, 2025.

La moneda es de plata 925, tiene canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros. Se venderán 2.500 unidades para el mercado nacional. Además, el BCRA informó que se fabricaron versiones en oro de diseño similar destinadas al mercado internacional.

