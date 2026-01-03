De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
Redes sociales
Netflix sumó a su catálogo una película de terror que reinterpreta uno de los pasajes más inquietantes del mito de este curioso personaje. Drácula, mar de sangre propone una historia claustrofóbica ambientada en altamar, donde el horror no se esconde en castillos, sino en medio de un barco condenado.
La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker y centra su relato en el fatídico viaje de la goleta Demeter, encargada de transportar una misteriosa carga desde Europa del Este hasta Londres. A medida que avanza la travesía, la tensión crece y la tripulación comienza a enfrentarse a una amenaza sobrenatural imposible de detener.
Estrenada originalmente en 2023 y llegada a Netflix a fines de 2025, esta producción de casi dos horas fue bien recibida por la crítica especializada, que destacó su atmósfera opresiva, el cuidado visual y su enfoque diferente dentro del cine de vampiros. Una propuesta ideal para quienes buscan terror sostenido, intriga y una versión más oscura del clásico personaje.
Sinopsis de Drácula, mar de sangre, la terrorífica película que llegó a Netflix
Drácula, mar de sangre está inspirada en el “Diario del Capitán”, un fragmento de la novela original de Bram Stoker publicada en 1897. La historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, contratada para trasladar una serie de cajas de madera sin identificación desde la región de Carpatia hasta Londres.
Durante la travesía por el océano, comienzan a suceder hechos inexplicables que ponen en jaque a toda la tripulación. Cada noche, una presencia aterradora acecha el barco, dejando en claro que no todos los pasajeros son humanos. Cuando la embarcación finalmente aparece cerca del puerto de Whitby, llega completamente destruida y sin rastro alguno de quienes viajaban en ella.