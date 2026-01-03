IR A
IR A

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

Relato ambientado a bordo durante travesía nocturna en donde el famoso vampiro acecha a una tripulación rumbo Londres.

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker

Redes sociales

Netflix sumó a su catálogo una película de terror que reinterpreta uno de los pasajes más inquietantes del mito de este curioso personaje. Drácula, mar de sangre propone una historia claustrofóbica ambientada en altamar, donde el horror no se esconde en castillos, sino en medio de un barco condenado.

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
Te puede interesar:

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker y centra su relato en el fatídico viaje de la goleta Demeter, encargada de transportar una misteriosa carga desde Europa del Este hasta Londres. A medida que avanza la travesía, la tensión crece y la tripulación comienza a enfrentarse a una amenaza sobrenatural imposible de detener.

Estrenada originalmente en 2023 y llegada a Netflix a fines de 2025, esta producción de casi dos horas fue bien recibida por la crítica especializada, que destacó su atmósfera opresiva, el cuidado visual y su enfoque diferente dentro del cine de vampiros. Una propuesta ideal para quienes buscan terror sostenido, intriga y una versión más oscura del clásico personaje.

Dracula mar sangre

Sinopsis de Drácula, mar de sangre, la terrorífica película que llegó a Netflix

Drácula, mar de sangre está inspirada en el “Diario del Capitán”, un fragmento de la novela original de Bram Stoker publicada en 1897. La historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, contratada para trasladar una serie de cajas de madera sin identificación desde la región de Carpatia hasta Londres.

Durante la travesía por el océano, comienzan a suceder hechos inexplicables que ponen en jaque a toda la tripulación. Cada noche, una presencia aterradora acecha el barco, dejando en claro que no todos los pasajeros son humanos. Cuando la embarcación finalmente aparece cerca del puerto de Whitby, llega completamente destruida y sin rastro alguno de quienes viajaban en ella.

Tráiler de Drácula, mar de sangre

Embed - Drácula: Mar de sangre | Tráiler oficial

Reparto de Drácula, mar de sangre

  • Corey Hawkins como Clemens
  • Aisling Franciosi como Anna
  • David Dastmalchian como Wojchek
  • Javier Botet como Drácula / Nosferatu
  • Liam Cunningham como el capitán Eliot
  • Chris Walley como Abrams
  • Jon Jon Briones como Joseph
  • Stefan Kapii como Olgaren
  • Martin Furulund como Larsen
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.
play

Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

últimas noticias

Delcy Rodríguez se pronunció tras la invasión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

Hace 8 minutos
Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela

Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela: "La soberanía de los Estados nunca es negociable"

Hace 22 minutos
Cristina Kirchner recibió el alta médica. 

Le dieron el alta a Cristina Kirchner tras permanecer dos semanas internada por apendicitis

Hace 31 minutos
Caminito es una celebridad. La callecita de La Boca está entre los 10 lugares más fotografiados del mundo, según estadísticas de Google Maps.

Cual es la historia desconocida de Caminito y como se volvió un lugar turístico único en Buenos Aires

Hace 47 minutos
play
La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

Hace 51 minutos