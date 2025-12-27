Sergio Goycochea sorprendió con una confesión inédita sobre el Mundial de Italia 90: "Es muy fuerte lo que pasó" El exarquero de la Selección argentina reveló un secreto que tenía guardado de la gira previa al Mundial de Italia 90, donde fue uno de los ídolos de la Albiceleste. Una historia de fe, con el Muro de los Lamentos como escenario. Por + Seguir en







El exarquero fue el héroe durante el periplo de la Selección en Italia 90.

El exarquero y actual periodista Sergio Goycochea sorprendió a todos al revelar un intimidad previa al entrañable Mundial de Italia 1990, donde se consagró como uno de los ídolos de la Selección argentina. A más de 35 años, el Goyco contó el pedido secreto que realizó en el Muro de los Lamentos, antes de viajar a la cita mundialista.

En su programa DSports Verano: camino al Mundial, conducido por el exguardameta y la modelo Sol Rivas, confesó lo que había realizado en la tradicional gira de la Selección a Israel, previa a cada Mundial: “La historia es que antes del '86, la Selección de Bilardo había ido a Israel a jugar el último partido, o el anteúltimo partido, que siempre se jugaba con Israel. Entonces ir al Muro era una de las cábalas que repetimos en el año '90”, comenzó el relato el exjugador.

Embed "QUIERO JUGAR AUNQUE SEA UN PARTIDO DEL MUNDIAL"



@OKGoyco90 recordó lo que escribió cuando fue al Muro de los Lamentos meses antes de la Copa Mundial de la FIFA de Italia 1990™.



#DSPORTSVerano pic.twitter.com/9dy8wr0t3V — DSPORTS (@DSports) December 27, 2025 En diálogo con el humorista Roberto Moldavsky, el ídolo de la Albiceleste recordó que dejó un papelito en el lugar sagrado en Jerusalén: “Es muy fuerte lo que me pasó después con respecto al papelito. Yo puse: ‘Por favor, quiero jugar, aunque sea, un partido del Mundial‘”. Además, añadió: “Es increíble. Esto fue antes del Mundial '90, a fines de mayo. Nunca lo conté. Yo quería, aunque sea, tener esa sensación de jugar algún partido”.

Goycochea hizo su aparición estelar en el Mundial de 1990 tras la grave lesión del arquero titular, Nery Pumpido, en el partido frente a Unión Soviética, con triunfo para Argentina por 2-0. A partir de allí, se adueñó del arco y escribió una de las páginas más recordadas de la Selección: gloriosas tapadas en los penales frente a Yugoslavia e Italia, en cuartos y semifinales, y la recordada final perdida contra Alemania en Roma, donde arañó el tiro de Andreas Brehme desde los doce pasos.