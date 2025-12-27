Jana Maradona rompió el silencio sobre Diego: "Toda la vida estuve en juicio con mi papá" La hija del Diez repasó su historia personal, desde su vida en un barrio humilde hasta el perdón con su padre en 2014. Además, opinó sobre el juicio por la muerte del astro del fútbol. + Seguir en







La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla. Redes sociales

Para Jana Maradona, la relación con su padre, Diego Armando Maradona, nunca fue fácil. Fue reconocida públicamente en 2014 y ahora, a los 29 años, admitió una realidad contundente: “Toda mi vida estuve en juicio con mi papá”.

Desde su nacimiento en 1996, fruto de la relación con Valeria Sabalain, el camino hasta llegar al Diez estuvo plagado de expedientes judiciales: primero el juicio por la filiación que le dio su apellido en 1999, luego de que el ídolo de fútbol se negara a hacerse tres análisis de ADN, y luego las actualizaciones de sus cuotas alimentarias.

La joven nació en Ingeniero Adolfo Sourdeaux, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y aunque siempre supo que era hija del campeón mundial, se mantuvo lejos de la fama. "Si fuera lo más grande que hay, me conocería", aseguró que fue su pensamiento durante su infancia.

Finalmente, contó que a los 14 años las ganas de conocerlo personalmente y mirarlo a los ojos la llevó a ir a buscarlo a un gimnasio, en 2014. Según relató a la agencia EFE, Diego le pidió perdón a ella y a su madre. Después compartió muchos buenos momentos junto al futbolista. Actualmente vive en Uruguay, donde desarrolla su emprendimiento cosmético.

Jana Maradona Agencia EFE La interna de los Maradona y el rol de Dieguito Fernando Jana Maradona reveló que el astro del fútbol quiso reconocer a todos sus hijos extramatrimoniales hacia el final de su vida, y que cree que Dieguito Fernando, hijo de Maradona y Verónica Ojeda, fue el motor que "sensibilizó" al Diez. Además, destacó su profunda relación con Diego Junior, a quien considera parte de la familia que eligió. Por el contrario, admitió que el encuentro con Dalma y Gianinna Maradona en el velatorio de su abuelo "no fue bueno", aunque rescató el apoyo que recibió de Gianinna durante los últimos días de vida de su padre.