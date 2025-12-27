IR A
IR A

Jana Maradona rompió el silencio sobre Diego: "Toda la vida estuve en juicio con mi papá"

La hija del Diez repasó su historia personal, desde su vida en un barrio humilde hasta el perdón con su padre en 2014. Además, opinó sobre el juicio por la muerte del astro del fútbol.

La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla.

La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla.

Redes sociales

Para Jana Maradona, la relación con su padre, Diego Armando Maradona, nunca fue fácil. Fue reconocida públicamente en 2014 y ahora, a los 29 años, admitió una realidad contundente: “Toda mi vida estuve en juicio con mi papá”.

El músico es uno de los personajes más controversiales de la cultura popular argentina.
Te puede interesar:

El regreso del Pity Álvarez terminó en la justicia: denunciaron penalmente a la productora

Desde su nacimiento en 1996, fruto de la relación con Valeria Sabalain, el camino hasta llegar al Diez estuvo plagado de expedientes judiciales: primero el juicio por la filiación que le dio su apellido en 1999, luego de que el ídolo de fútbol se negara a hacerse tres análisis de ADN, y luego las actualizaciones de sus cuotas alimentarias.

La joven nació en Ingeniero Adolfo Sourdeaux, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y aunque siempre supo que era hija del campeón mundial, se mantuvo lejos de la fama. "Si fuera lo más grande que hay, me conocería", aseguró que fue su pensamiento durante su infancia.

Finalmente, contó que a los 14 años las ganas de conocerlo personalmente y mirarlo a los ojos la llevó a ir a buscarlo a un gimnasio, en 2014. Según relató a la agencia EFE, Diego le pidió perdón a ella y a su madre. Después compartió muchos buenos momentos junto al futbolista. Actualmente vive en Uruguay, donde desarrolla su emprendimiento cosmético.

Jana Maradona

La interna de los Maradona y el rol de Dieguito Fernando

Jana Maradona reveló que el astro del fútbol quiso reconocer a todos sus hijos extramatrimoniales hacia el final de su vida, y que cree que Dieguito Fernando, hijo de Maradona y Verónica Ojeda, fue el motor que "sensibilizó" al Diez. Además, destacó su profunda relación con Diego Junior, a quien considera parte de la familia que eligió. Por el contrario, admitió que el encuentro con Dalma y Gianinna Maradona en el velatorio de su abuelo "no fue bueno", aunque rescató el apoyo que recibió de Gianinna durante los últimos días de vida de su padre.

La joven es una de las querellantes en el juicio por la muerte de Diego Maradona contra los profesionales de la salud que lo atendieron antes de su muerte, el 25 de noviembre de 2020. "Les faltó humanidad", apuntó en la entrevista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exarquero fue el héroe durante el periplo de la Selección en Italia 90.

Goycochea sorprendió con una confesión inédita sobre el Mundial de Italia 90: "Es muy fuerte lo que pasó"

El chef permanece internado tras una descompensación. 

Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 27 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3843 del sábado 27 de diciembre de 2025

Hace 5 minutos
Wanda viajó a Buenos Aires y volvió a Punta del Este durante este sábado. 

Wanda Nara se reencontró con sus hijas y viajó a Punta del Este para recibir el Año Nuevo

Hace 18 minutos
play
La periodista aclaró que no será panelista del debate y despertó un fuerte misterio.

Marcela Tauro a Telefe: la histórica figura de Intrusos dio detalles de su pase a Gran Hermano

Hace 22 minutos
El exarquero fue el héroe durante el periplo de la Selección en Italia 90.

Goycochea sorprendió con una confesión inédita sobre el Mundial de Italia 90: "Es muy fuerte lo que pasó"

Hace 30 minutos
Un jugador de fútbol de Burundi murió durante un partido después de practicar una brujería típica del país.

Insólito: un futbolista se tragó una moneda, murió en pleno partido e investigan si fue brujería

Hace 42 minutos