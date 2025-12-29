29 de diciembre de 2025 Inicio
La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

La Cámara del Crimen confirmó las imputaciones por presunta apropiación ilegal de los derechos comerciales de Diego Maradona y rechazó los planteos de las defensas.

La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó los procesamientos del abogado Matías Morla y de las hermanas de Diego Armando Maradona en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas del ex futbolista.

La resolución, plasmada en un fallo de 25 páginas, desestimó las apelaciones presentadas por las defensas de Morla; su cuñado, Maximiliano Pomargo; la escribana Sandra Iampolsky; el empleado del estudio Sergio Garmendia; y Ana y Rita Maradona, contra los procesamientos dictados a mediados de septiembre.

Los camaristas Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto rechazaron el argumento de que el tribunal anterior habría excedido su competencia y también descartaron el planteo de Morla sobre la supuesta falta de pruebas y la inexistencia de “documentos importantes” que sostengan la imputación.

En el fallo, los jueces consideraron “acertado” encuadrar a la sociedad Sattvica S.A. como un “ropaje societario”, al señalar que no desarrolló actividad económica durante varios años, según informes de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Además, la Cámara sostuvo que el supuesto deseo de Maradona de beneficiar a sus hermanas en detrimento de sus hijas no puede prosperar por contradecir los principios del derecho sucesorio. En ese sentido, remarcó que Dalma, Gianinna, Jana, Diego Maradona Junior y Dieguito Fernando conservan el derecho a la porción legítima de la herencia.

Morla, Pomargo y Garmendia están imputados como coautores de los delitos de defraudación y administración fraudulenta, mientras que Ana y Rita Maradona e Iampolsky fueron acusadas como partícipes necesarias.

Morla presidió Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, aunque ya en febrero de 2021 la Justicia lo había intimado a transferir la administración de los derechos de imagen de Maradona a sus herederos. Pomargo se desempeñó como director suplente y renunció tras la salida del abogado, en tanto las empresas quedaron luego en manos de Claudia y Rita Maradona.

