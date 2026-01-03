IR A
Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Una historia sobre vínculos tardíos que pone el foco en segundas oportunidades, pequeños gestos cotidianos y la valentía de animarse a sentir cuando el tiempo parece acotado.

La historia propone una mirada especial sobre el afecto

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.

Netflix incorporó a su catálogo una película argentina que está quedándose con la atención de miles de usuarios con su sensibilidad y honestidad. La plataforma sumó Elsa & Fred, una producción de 2005 dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por China Zorrilla, Manuel Alexandre y Blanca Portillo que apostó por una comedia romántica diferente, centrada en el amor en la tercera edad, un tema poco explorado en el cine comercial de su época.

La película, de 106 minutos, es una coproducción argentino-española realizada por Sahazam Producciones y Tesela P.C. que narra una historia de segundas oportunidades y la importancia de animarse a vivir. La película tuvo tanto impacto que recibió un remake estadounidense en 2014 protagonizado por Shirley MacLaine y Christopher Plummer, filmado en Nueva Orleans. Sin embargo, la versión original argentina mantiene una cercanía y un optimismo que la distinguen, evitando deliberadamente los clichés clásicos de la comedia romántica.

Con música de Lito Vitale y fotografía de Juan Carlos Gómez, la producción presenta a dos personas mayores que atraviesan momentos muy distintos de la vida antes de cruzarse. Esta comedia romántica argentina sobre vejez y madurez vuelve a emocionar a nuevas generaciones en Netflix, consolidándose como un orgullo nacional del cine latinoamericano.

Elsa Fred

Sinopsis de Elsa & Fred, la película argentina que llegó a Netflix

Elsa & Fred narra la historia de Elsa, quien tiene 82 años y es una mujer llena de vitalidad y entusiasmo, que decide vivir cada día como si fuera el último sin negar sus miedos ni dolores, sino eligiendo enfrentarlos con humor, fantasía y una tierna mirada. Por otro lado, Alfredo es algo más joven que ella y fue siempre un hombre convencional, serio y responsable, estructurado, metódico y previsible. Al quedar viudo, desconcertado y angustiado por la ausencia de su mujer, su hija lo anima a mudarse a un apartamento más pequeño. Es entonces cuando conoce a Elsa, que es vecina suya.

A partir de ese momento, ella irrumpe en su vida dispuesta a demostrarle que el tiempo que le queda debe disfrutarlo como le guste. El encuentro entre ambos no ocurre de manera inmediata ni perfecta, sino que se construye a partir de pequeños gestos, charlas cotidianas y silencios compartidos. La película explora cómo este cambio, que en principio parecía una decisión práctica, termina alterando por completo la manera de ver el mundo de Fred, mientras Elsa le enseña que aún hay espacio para el amor, la aventura y la ilusión, sin importar la edad ni las circunstancias.

Elsa Fred

Tráiler de Elsa & Fred

Embed - Elsa y Fred Trailer

Reparto de Elsa & Fred

  • China Zorrilla como Elsa
  • Manuel Alexandre como Alfredo
  • Blanca Portillo
