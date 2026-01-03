Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix La producción recorre el costado personal y creativo de una artista clave de la escena latina, con foco en sus raíces, los vínculos familiares y el proceso emocional detrás de un disco decisivo. + Seguir en







La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana. Redes sociales

Netflix sumó a su catálogo un documental que pone el foco en una de las artistas más influyentes de la música latina actual. Se trata de Rebbeca: Becky G, una producción que se adentra en la vida personal y profesional de la cantante estadounidense.

La película propone un recorrido íntimo por el proceso creativo de su primer álbum de música regional mexicana, Esquinas, al mismo tiempo que aborda temas profundos como la identidad, la familia, el amor y la sanación. Lejos de una mirada idealizada, el documental apuesta por un relato honesto y sin filtros.

Estrenada el último día del 2025, Rebbeca: Becky G despertó una fuerte repercusión entre sus seguidores y en redes sociales. Su llegada a la plataforma consolida el interés del público por los relatos biográficos que muestran el detrás de escena de figuras populares, con una perspectiva humana y cercana.

Becky G Redes sociales Sinopsis de Rebbeca: Becky G, el documental que acaba de estrenar Netflix Rebbeca: Becky G es un documental biográfico que explora el recorrido vital y artístico de la cantante en una etapa de profundos cambios. La historia acompaña a Becky G durante la creación de Esquinas, su primer álbum de música regional mexicana, un proyecto que funciona como hilo conductor para reflexionar sobre sus raíces, su crecimiento personal y los desafíos emocionales que atravesó.

A lo largo del film, la artista se abre sobre experiencias íntimas vinculadas a su familia, sus relaciones personales y procesos de sanación. El documental construye un retrato sincero que conecta su evolución musical con momentos de vulnerabilidad, resiliencia y búsqueda de identidad, ofreciendo una mirada cercana sobre quién es Becky G más allá del escenario.

Tráiler de Rebbeca: Becky G Embed - Becky G - REBBECA Official Trailer Reparto de Rebbeca: Becky G Documental biográfico centrado en la propia artista, con testimonios y material de archivo que recorren su historia personal y profesional.