Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

El documental captura la evolución de su sonido y su lucha por tener control creativo sobre su propia narrativa.

Netflix sorprendió a sus suscriptores con el estreno de Rebbeca, un documental íntimo que recorre la vida y la carrera de Becky G, una de las artistas más influyentes de la música actual. Lejos del brillo de los escenarios y del glamour mediático, la producción se adentra en los orígenes de Rebbeca Marie Gomez en Inglewood, California, y retrata el camino que la llevó a superar las dificultades económicas familiares para transformarse en una figura de alcance global, con un impacto decisivo en el pop latino y el género urbano.

La incorporación de este film al catálogo de Netflix invita a redescubrir una historia que equilibra comedia y emoción con gran sensibilidad. 
A diferencia de otros retratos biográficos, la propuesta pone el foco en la construcción de la identidad personal y artística de Becky G, atravesada por la convivencia entre sus raíces mexicanas y su experiencia como estadounidense. A través de entrevistas, material de archivo y escenas detrás de cámaras, la artista se muestra desde un lugar vulnerable al abordar la presión de la fama, los desafíos vinculados a la salud mental y la responsabilidad de representar a la comunidad latina en una industria altamente competitiva. El relato avanza con honestidad y profundidad, alejándose de la idealización.

El lanzamiento de Rebbeca coincide con una etapa de madurez profesional, en la que Becky G consolida su rol como cantante, empresaria y referente cultural. El documental acompaña la evolución de su sonido y su lucha por sostener el control creativo de su carrera, convirtiéndose en un testimonio de empoderamiento y perseverancia. Con esta producción, Netflix ofrece una mirada cercana a la persona detrás de los éxitos y reafirma que cada logro artístico se construye a partir de una historia personal marcada por el esfuerzo y la convicción.

Sinopsis de Rebbeca: Becky G, el documental estreno de Netflix

El documental Rebbeca: Becky G propone algo más que un repaso por los hitos musicales de la artista y se adentra en la historia personal de Rebbeca Marie Gomez, la mujer detrás del nombre artístico. La producción de Netflix comienza en Inglewood, California, y reconstruye una infancia atravesada por dificultades económicas, incluido el momento en que su familia perdió el hogar. Desde muy chica, Becky G asumió que su talento podía convertirse en una herramienta para salir adelante, una decisión temprana que marcó el eje de una vida guiada por la resiliencia y el compromiso familiar.

A lo largo del relato, el foco se desplaza hacia la construcción de una identidad atravesada por dos culturas. El documental aborda el desafío de sentirse plenamente mexicana y plenamente estadounidense en una industria que suele exigir definiciones cerradas. Mediante registros personales y material inédito, se observa cómo Becky G defendió su lugar y su visión creativa, logrando moverse con naturalidad entre el pop en inglés y la música urbana en español, y rompiendo moldes dentro del mercado latino e internacional.

becky g 2jpg.jpg
Becky G
Becky G

La narración también dedica un espacio central a los costos emocionales del éxito. Lejos del brillo de los escenarios, la artista reflexiona sobre la ansiedad, el cansancio y la presión de sostener a su familia desde una edad muy temprana. Estos pasajes muestran una faceta íntima y vulnerable que humaniza su figura pública y permite comprender el impacto psicológico de una carrera construida bajo una exposición constante y exigente.

En su tramo final, el documental retrata a una Becky G consolidada no solo como cantante, sino también como empresaria, referente cultural y voz activa dentro de la comunidad latina. La historia se proyecta hacia el futuro, destacando su rol como mentora y su compromiso con distintas causas sociales. Rebbeca se presenta así como el testimonio de una trayectoria forjada con determinación, que pone en valor la memoria, el origen y la fuerza de los sueños sostenidos en el tiempo.

Tráiler de Rebbeca: Becky G

Embed - Becky G - REBBECA Official Trailer

Reparto de Rebbeca: Becky G

  • Rebbeca Marie Gomez (Becky G): La protagonista principal, quien narra su propia historia y evolución.
  • Familia Gomez: Sus padres y hermanos, quienes relatan los inicios y los desafíos económicos en Inglewood.
  • Productores Musicales: Figuras clave que trabajaron en sus mayores éxitos y describen su ética de trabajo.
  • Colaboradores Artísticos: Colegas de la industria que analizan su impacto en la música latina actual.
  • Equipo de Management: Profesionales que detallan la estrategia detrás de su salto al estrellato global.
  • Amigos Cercanos: Personas de su círculo íntimo que muestran su lado más humano fuera de las cámaras.

