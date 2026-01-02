River confirmó a los 33 jugadores que harán la pretemporada en San Martín de los Andes: quiénes son El entrenador Marcelo Gallardo brindó la lista de los convocados que harán la parte fuerte de la pretemporada en la Patagonia: Anibal Moreno y Fausto Vera son los únicos refuerzos que ya trabajan con el plantel. Por + Seguir en







Es la cuarta vez que River elige San Martín de los Andes para su pretemporada.

River quiere dejar atrás rápidamente un 2025 olvidable, sin ningún título en sus vitrinas, por eso arrancó bien temprano la pretemporada en River Camp a mediados de diciembre y este viernes partió hacia San Martín de los Andes, en Neuquén, para realizar la puesta a punto de un plantel que buscará revancha en 2026.

El entrenador Marcelo Gallardo presentó la lista de 33 jugadores que viajaron hacia la Patagonia en un trabajo que se extenderá hasta el 10 de enero. Entre los futbolistas más destacados, se vislumbra la presencia de los dos flamantes refuerzos: Aníbal Moreno y Fausto Vera. Mientras espera por la llegada del uruguayo Matías Viña, el deseo del Muñeco era que las incorporaciones estén en la parte fuerte de la pretemporada en el Sur del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2007234566508204159&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para viajar a San Martín de Los Andes, donde el Millonario continuará con la pretemporada. #River2026 pic.twitter.com/4DfzEobWYt — River Plate (@RiverPlate) January 2, 2026 Además, varios regresos como el arquero Ezequiel Centurión, tras su préstamo en Independiente Rivadavia donde salió campeón de la Copa Argentina, y Tomás Galván, de último paso por Vélez. Por otra parte, habrá presencia de juveniles tales como Ulises Giménez, Facundo González, Thiago Acosta, Leonel Jaime, Santiago Lencina, Ian Subiabre y Agustín Ruberto.

El viaje, previsto inicialmente para las 19, debió reprogramarse para las 21 por razones demoras en los vuelos, por lo que el plantel cenó en el predio de Ezeiza y arribará en la ciudad neuquina pasada la medianoche. Es la cuarta vez que River elige San Martín de los Andes para su pretemporada (ya estuvo en 2020, 2022 y 2025), aunque esta vez la estadía será más corta: el plantel se quedará hasta el sábado 10 de enero.

La lista de 33 jugadores de River que viajan a la pretemporada en San Martín de Los Andes Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.