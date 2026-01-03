IR A
IR A

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Un estreno estadounidense de 2018 se lanzó en la gran N roja y atrapó a miles de televidentes en cuestión de minutos.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 

El catálogo de Netflix cada vez está más renovado y se llena de viejos estrenos que hacen furor en cuestión de minutos en este nuevo año, cautivando a millones de televidentes de todo el mundo y convirtiendo a esta popular plataforma de streaming en la más consumida del planeta.

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
Te puede interesar:

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. Un film de aventuras, acción e intriga que se puede ver en familia. A continuación te contamos todos los detalles de este nuevo lanzamiento, de qué se trata su trama y un adelanto para que no te la pierdas este mes de enero.

Sinopsis de Maze Runner: La cura mortal, la película que se puede ver en Netflix

Thomas (Dylan O'Brien) ha vuelto con más fuerzas que nunca. Su objetivo es encontrar de una vez por todas la cura para la Llamarada, la enfermedad que ha asolado el mundo. Además, él y sus compañeros tendrán que resolver todas las preguntas que les persiguen desde que un día aparecieran en el Claro del Laberinto. Para ello, tendrán que volver al punto de partida donde empezaron, pero el camino no será nada fácil. ¿Conseguirán dar respuesta a todos los interrogantes sobre el laberinto y los que lo crearon?

El corredor del laberinto: La cura mortal es la tercera entrega de esta saga basada en las exitosas novelas distópicas de James Dashner. De nuevo, este tercer filme vuelve a estar dirigido por Wes Ball, responsable de los dos anteriores. El reparto protagonista está formado por los actores Dylan O’Brien (Teen Wolf), Kaya Scodelario (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar), Thomas Brodie-Sangster (Juego de Tronos), Jacob Lofland (Los hombres libres de Jones), Ki Hong Lee (Experimento en la prisión de Stanford), Rosa Salazar (La serie Divergente: Insurgente), Nathalie Emmanuel (Fast & Furious 8), Walton Goggins (Los odiosos ocho), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Aidan Gillen (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur) y Patricia Clarkson (House of Cards).

maze runner

Tráiler de Maze Runner: La cura mortal

Embed - Maze Runner 3: La cura mortal (2018) Nuevo Tráiler Oficial #2 Español Latino

Reparto de Maze Runner: La cura mortal

El reparto protagonista está formado por los actores Dylan O’Brien (Teen Wolf), Kaya Scodelario (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar), Thomas Brodie-Sangster (Juego de Tronos), Jacob Lofland (Los hombres libres de Jones), Ki Hong Lee (Experimento en la prisión de Stanford), Rosa Salazar (La serie Divergente: Insurgente), Nathalie Emmanuel (Fast & Furious 8), Walton Goggins (Los odiosos ocho), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Aidan Gillen (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur) y Patricia Clarkson (House of Cards).

maze
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.
play

Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

últimas noticias

Delcy Rodríguez se pronunció tras la invasión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

Hace 12 minutos
Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela

Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela: "La soberanía de los Estados nunca es negociable"

Hace 26 minutos
Cristina Kirchner recibió el alta médica. 

Le dieron el alta a Cristina Kirchner tras permanecer dos semanas internada por apendicitis

Hace 35 minutos
Caminito es una celebridad. La callecita de La Boca está entre los 10 lugares más fotografiados del mundo, según estadísticas de Google Maps.

Cual es la historia desconocida de Caminito y como se volvió un lugar turístico único en Buenos Aires

Hace 51 minutos
play
La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

Hace 55 minutos