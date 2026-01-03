Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga Un estreno estadounidense de 2018 se lanzó en la gran N roja y atrapó a miles de televidentes en cuestión de minutos. + Seguir en







El catálogo de Netflix cada vez está más renovado y se llena de viejos estrenos que hacen furor en cuestión de minutos en este nuevo año, cautivando a millones de televidentes de todo el mundo y convirtiendo a esta popular plataforma de streaming en la más consumida del planeta.

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. Un film de aventuras, acción e intriga que se puede ver en familia. A continuación te contamos todos los detalles de este nuevo lanzamiento, de qué se trata su trama y un adelanto para que no te la pierdas este mes de enero.

Sinopsis de Maze Runner: La cura mortal, la película que se puede ver en Netflix Thomas (Dylan O'Brien) ha vuelto con más fuerzas que nunca. Su objetivo es encontrar de una vez por todas la cura para la Llamarada, la enfermedad que ha asolado el mundo. Además, él y sus compañeros tendrán que resolver todas las preguntas que les persiguen desde que un día aparecieran en el Claro del Laberinto. Para ello, tendrán que volver al punto de partida donde empezaron, pero el camino no será nada fácil. ¿Conseguirán dar respuesta a todos los interrogantes sobre el laberinto y los que lo crearon?

El corredor del laberinto: La cura mortal es la tercera entrega de esta saga basada en las exitosas novelas distópicas de James Dashner. De nuevo, este tercer filme vuelve a estar dirigido por Wes Ball, responsable de los dos anteriores. El reparto protagonista está formado por los actores Dylan O’Brien (Teen Wolf), Kaya Scodelario (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar), Thomas Brodie-Sangster (Juego de Tronos), Jacob Lofland (Los hombres libres de Jones), Ki Hong Lee (Experimento en la prisión de Stanford), Rosa Salazar (La serie Divergente: Insurgente), Nathalie Emmanuel (Fast & Furious 8), Walton Goggins (Los odiosos ocho), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Aidan Gillen (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur) y Patricia Clarkson (House of Cards).

Tráiler de Maze Runner: La cura mortal Embed - Maze Runner 3: La cura mortal (2018) Nuevo Tráiler Oficial #2 Español Latino

