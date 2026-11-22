Contra quién jugará River los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 El Millonario derrotó a Lanús en el Monumental en su primer partido en los playoffs, por lo que accedió a la siguiente instancia. Ahora, pensará en su próximo rival. Por Agregar C5N en









River le ganó a Lanús en el Monumental. X (@LigaAFA)

River derrotó 3-1 a Lanús en el estadio Monumental, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. De esta manera, accedió a la siguiente instancia y se preparará para afrontarla con el objetivo de avanzar nuevamente en el campeonato.

El rival de River se definirá entre Instituto y Huracán, que se cruzarán este domingo desde las 22 en el estadio Mario Alberto Kempes. El Millonario también espera la sede de su próximo partido, ya que viajará a Córdoba en caso de imponerse la Gloria o volverá a jugar en el Monumental si gana el Globo.

Leonardo Ponzio, DT de River. Getty Images Por lo pronto, el último partido que disputó con Instituto ocurrió el 19 de julio de 2025, cuando lo venció 4-0 en Córdoba con un doblete de Santiago Lencina, un gol de Facundo Colidio y el restante de Giuliano Galoppo por la segunda fecha del Torneo Clausura anterior. Por otro lado, el antecedente inmediato de River con Huracán es una derrota 2-1 en el Monumental el 19 de septiembre con goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel, mientras que Tomás Galván anotó para los de Núñez.

Por lo pronto, el campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón ya que no finalizó en las primeras tres posiciones de la tabla anual, que otorgaron un cupo para el máximo torneo continental.