Los mensajes entre Camila Galante y Leandro Paredes tras la Copa Sudamericana La esposa del mediocampista estuvo presente en Barranquilla y, en medio de los rumores de crisis matrimonial, dejó atrás cualquier tipo de especulación, demostrando que la pareja se encuentra más unida y feliz que nunca. "Te amamos, campeón", escribió junto a una foto familiar dentro del campo de juego. Agregar C5N en









Camila Galante, juntos a sus hijos, estuvieron en Barranquillas para festejar el campeonato de Boca

La consagración de Boca en la Copa Sudamericana no fue un título más para Leandro Paredes y nadie más que su esposa, Camila Galante, lo sabe y por eso le dejó una tierna dedicatoria tras la coronación en Barranquilla. “Sos lo máximo de lo máximo”, escribió.

Tras 18 años sin títulos internacionales, el Xeneize logró obtener su tercera copa sudamericana de la mano del mediocampista que llegó en 2025 con su claro objetivo de colgarse logros deportivos y de a poco lo está cumpliendo.

“¡Felicidades campeón! Que felicidad acompañarte y verte cumplir tus sueños!! Te amo con toda mi alma. Sos lo máximo de lo máximo”, fue uno de los mensajes que le dejó la madre de sus tres hijos en Instagram acompañado de una foto familiar dentro del campo de juego. El campeón del mundo en Qatar 2022 no tardó en responder dicha dedicatoria y agradeció, dejando atrás los rumores de crisis matrimonial: “Los amo con mi vida entera”.

Pero esa no fue la única dedicatoria que hizo en redes Galante, sino que en sus historias fue más contundente a la hora de despejar dudas en medio de los rumores de separación o crisis en la pareja. En una de ellas reposteó una foto en la que fue etiquetada besándose con el reciente campeón y escribió más mensajes de orgullo.

"Los sueños están para cumplirse. Te amo con toda mi alma. Felicidades mi amor" y "te amamos, campeón" fueron las otras publicaciones que hizo, siempre con fotos con sus hijos con quienes viajó a Colombia.