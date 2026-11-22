La consagración de Boca en la Copa Sudamericana no fue un título más para Leandro Paredes y nadie más que su esposa, Camila Galante, lo sabe y por eso le dejó una tierna dedicatoria tras la coronación en Barranquilla. “Sos lo máximo de lo máximo”, escribió.
Tras 18 años sin títulos internacionales, el Xeneize logró obtener su tercera copa sudamericana de la mano del mediocampista que llegó en 2025 con su claro objetivo de colgarse logros deportivos y de a poco lo está cumpliendo.
“¡Felicidades campeón! Que felicidad acompañarte y verte cumplir tus sueños!! Te amo con toda mi alma. Sos lo máximo de lo máximo”, fue uno de los mensajes que le dejó la madre de sus tres hijos en Instagram acompañado de una foto familiar dentro del campo de juego. El campeón del mundo en Qatar 2022 no tardó en responder dicha dedicatoria y agradeció, dejando atrás los rumores de crisis matrimonial: “Los amo con mi vida entera”.
Pero esa no fue la única dedicatoria que hizo en redes Galante, sino que en sus historias fue más contundente a la hora de despejar dudas en medio de los rumores de separación o crisis en la pareja. En una de ellas reposteó una foto en la que fue etiquetada besándose con el reciente campeón y escribió más mensajes de orgullo.
"Los sueños están para cumplirse. Te amo con toda mi alma. Felicidades mi amor" y "te amamos, campeón" fueron las otras publicaciones que hizo, siempre con fotos con sus hijos con quienes viajó a Colombia.
A qué hora llega Boca a la Argentina tras ganar la Copa Sudamericana: cómo sigue su agenda
Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana en Colombia, Boca regresará a la Argentina este domingo, donde tendrá poco tiempo para los festejos por el partido del miércoles, donde enfrentará a Independiente Rivadavia por los octavos de final del torneo de primera división.
De acuerdo con la planificación, el plantel dejará el hotel alrededor del mediodía colombiano y emprenderá el viaje de regreso en un vuelo chárter. La llegada a Buenos Aires está prevista para las 20, aproximadamente.
El equipo tendrá este domingo como jornada de descanso y volverá a los entrenamientos el lunes en el predio de Ezeiza. El objetivo será recuperar a los futbolistas y comenzar a preparar el próximo desafío deportivo. El miércoles, desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura