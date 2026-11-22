El Millonario, que intenta acceder a la siguiente instancia del campeonato, vence al Granate en Núñez con goles de Thiago Almada de penal y Tobías Andrada. Previamente había igualado Ramiro Carrera. Dirige Pablo Dóvalo.

River vence 2-1 a Lanús en el estadio Monumental en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 , con el arbitraje principal de Pablo Dóvalo y Gastón Monzón Brizuela a cargo del VAR. Thiago Almada abrió el marcador de penal, mientras que después lo igualó Ramiro Carrera

En un partido incómodo, River recibe a Lanús en el Monumental en busca de los cuartos de final del Clausura

Ambos equipos buscan clasificarse a la siguiente ronda, por lo que en caso de que igualen disputarán el alargue y si persiste el empate definirán en una tanda de penales.

Nicolás Otamendi tuvo la primera chance para River luego de que Giovanni González le bajara la pelota tras un tiro libre ejecutado por Marcos Acuña. Sin embargo, el defensor impactó defectuosamente y no logró aprovechar la posibilidad.

En tanto, Almada anotó de penal a los 15 minutos después de una patada a la cara de Carlos Izquierdoz sobre Otamendi, que fue sancionada por Dóvalo. El mediocampista del elenco de Núñez disparó con firmeza desde los doce pasos para abrir el marcador.

El Millonario impuso sus condiciones en varios minutos especialmente después del tanto a través de las reiteradas intervenciones de Almada, quien al igual que en otros partidos buscó asociarse con Correa ya que el delantero retrocede unos metros para tomar la pelota. Por su parte, Lanús intentó cerrar la línea defensiva y mantenerse expectante por un posible contraataque encabezado por Marcelino Moreno.

En este marco, el Granate intentó reaccionar con un cabezazo de Ronaldo Dejesús que no llevó peligro al arco de Santiago Beltrán. Después, Tobías Andrada buscó también de cabeza y la pelota se desvió en Correa, su compañero, por lo que se fue arriba.

El equipo del sur bonaerense comenzó a emparejar el encuentro ya que interceptó los circuitos del mediocampo de River, conformado por Andrada, el juvenil Santiago Espíndola y Tomás Galván, lo que fue clave para pisar fuerte. También sumó pases entre Felipe Peña Biafore, Eduardo Salvio, Carrera y Moreno.

La primera advertencia de Lanús se produjo tras un mano a mano entre Allan Wlk y Beltrán, en el que se impuso el arquero de los de Núñez. El Granate consolidó su mejora frente a un Millonario que buscaba volver a dictar el ritmo del partido y concretó su gol a los 32 minutos tras una gran jugada colectiva finalizada por Carrera después de un centro de Agustín Medina.

River sufrió el impacto del gol de Lanús y los de Mauricio Pellegrino intentaron volver a anotar con un tiro de Moreno bloqueado por Lautaro Rivero después de un error de Galván.

El entrenador de River, Leonardo Ponzio, resolvió repetir el equipo titular que venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata por la última fecha de la Zona B del campeonato. De esta manera, Giovanni González se mantiene como lateral derecho por Gonzalo Montiel ya que Cachete cumple su última fecha de suspensión tras la expulsión contra Boca, mientras que el juvenil Santiago Espíndola vuelve a ser el mediocampista central por las ausencias de Aníbal Moreno y Fausto Vera por lesión.

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Por su parte, el DT de Lanús, Mauricio Pellegrino, decidió dos cambios luego del empate 1-1 con Central Córdoba en Santiago del Estero ya que Agustín Medina juega por Raúl Loaiza y Ramiro Carrera por Lucas Besozzi en el mediocampo. Además, en el ataque finalmente se sostiene Alan Wlk, cuya situación preocupaba a la dirigencia del Granate debido a la incertidumbre por su presencia tras ser convocado a la Selección de Paraguay.

River accedió a los octavos de final después de finalizar cuarto en la Zona B con 26 puntos luego de ocho triunfos, dos empates y seis derrotas. En tanto, el conjunto del sur bonaerense terminó quinto en la Zona A con las mismas unidades tras acumular siete victorias, cinco igualdades y cuatro caídas.

El ganador del cruce enfrentará en los cuartos de final a Instituto o Huracán, que se cruzarán este domingo desde las 22 en el estadio Mario Alberto Kempes. Por lo pronto, los partidos confirmados de la siguiente ronda son Independiente vs. Vélez y Rosario Central vs. Barracas Central.

Los goles de River vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026

DE PENAL, ALMADA PUSO EL 1-0 PARA RIVER



El mediocampista del Millonario no dudó y abrió el marcador ante Lanús.



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CARRERA PUSO EL 1-1 ANTE RIVER



Tras una gran jugada colectiva, el mediocampista de Lanús definió y empató el encuentro frente al Millonario.



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River vs. Lanús: formaciones