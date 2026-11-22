Debut para el olvido de Pochettino en Manchester United: jugó casi todo el partido con 10 y fue goleado 4-0 por Liverpool Los Diablos Rojos, en el primer partido con el entrenador argentino, perdieron con el equipo de Andoni Iraola por la fecha 11 de la Premier League y permanecen en zona de descenso. Por Agregar C5N en









Mauricio Pochettino y un flojo debut en Manchester United.

El flamante entrenador de Manchester United, Mauricio Pochettino, debutó este domingo en el cargo con una derrota 4-0 en el clásico contra Liverpool en el estadio Anfield por la fecha 11 de la Premier League en un partido marcado por la expulsión del defensor de los Diablos Rojos Leny Yoro a los 8 minutos. Los goles fueron convertidos por Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha y Víctor Muñoz.

La jugada bizagra ocurrió cuando Yoro derribó a Alexander Isak y fue expulsado por el árbitro Samuel Barrott por último hombre, lo que complicó rápidamente la estrategia de Pochettino. Tras esa jugada, Szoboszlai abrió el marcador a los 10 minutos con un gol de tiro libre y luego lo amplió Wirtz a los 12 con un gran gesto técnico dentro del área con el que anotó el segundo tanto y comenzaba a encaminar el triunfo de Liverpool.

En tanto, Ngumoha concretó el tercer gol de los Reds a los 20 minutos del segundo tiempo después de una gran jugada de Bradley Barcola y Muñoz cerró el marcador a los 37 con un preciso disparo sobre la izquierda del arquero Senne Lammens.

Con la derrota contra el conjunto de Andoni Iraola, Manchester Uniter permanece en la zona de descenso a la EFL Championship ya que se ubica penúltimo en la Premier League con apenas ocho puntos. Su próximo partido será contra Sporting Lisboa por la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, que se jugará el miércoles desde las 17 en el Estadio José Alvalade.

Por lo pronto, el entrenador de 54 años asumió el miércoles en Manchester United luego de la salida del inglés Michael Carrick debido a que el equipo se ubica en zona de descenso en la Premier League de Inglaterra. Previamente había conseguido destrabar su salida de la Selección de Estados Unidos, con la cual alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, en el que perdió 4-1 frente a Bélgica.

El argentino tuvo apenas unos días para acicalarse y calzarse el buzo de entrenador ya que este domingo afrontó su primer compromiso en la liga inglesa, consolidando su retorno a Europa. Además, según trascendió, ya mantuvo charlas con los dirigentes sobre el mercado de pases y los puestos a reforzar para la ventana de verano.