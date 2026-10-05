5 de octubre de 2026 Inicio
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Se filtraron los videos del último asado de Lionel Messi con la Selección argentina

El capitán argentino se sumó en las últimas horas a la concentración de cara a lo que será el partido amistoso ante Benín en el Monumental y que marcará la despedida del rosarino con la camiseta Albiceleste.

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El partido de la Selección con Benín será este martes 6 de septiembre desde las 20 en el Monumental

El partido de la Selección con Benín será este martes 6 de septiembre desde las 20 en el Monumental

Lionel Messi se unió al plantel de la Selección argentina pensando en lo que será su último partido con la Albiceleste. Pero antes, los jugadores y el cuerpo técnico organizaron un asado de despedida con el capitán quien en las últimas horas a Ezeiza.

Lionel Messi tendrá su última noche con la casaca albiceleste en el Monumental el 6 de octubre.
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Emiliano “Dibu” Martínez mostró momentos del ritual que se genera alrededor de la parrilla del predio encargados del cocinero Diego Iacovone y con la asistencia de Antonia Farías, la otra encargada de la cocina de la delegación nacional. “Pollito hay hoy, no más”, se lo escucha al arquero, pero enseguida empiezan a enumerar que también hay bife, matambre de cerdo, mollejas, chorizos e incluso morcillas. Bien completo para agasajar al capitán.

Sin embargo, eso no fue todo ya que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia también fue otro de los encargados de mostrar cómo se gestó la cena para compartir la última concentración con el actual jugador de Inter Miami. “Todo para mis chicos”, escribió junto a un video donde se lo ve con sus propias manos encargándose del asado sobre las brasas.

Cómo será el cronograma previo al partido despedida de Lionel Messi

La Selección argentina tendrá este lunes la última práctica, por la tarde, previo a lo que será el partido de despedida de Lionel Messi en la Selección argentina y ante su público.

Lionel Scaloni empezará a definir la formación titular para enfrentar a Benín este martes 6 de septiembre desde las 20 en el estadio Monumental. Además del capitán también se sumaron a la delegación Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul.

Durante esta fecha FIFA, el conjunto nacional jugó dos partidos amistosos: goleó por 4 a 0 a Bolivia en Córdoba con los gritos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López; mientras que el sábado aplastó a Burkina Faso en la cancha de River por 7 a 0 con los tantos del Toro, Gianluca Prestianni, Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, además de un gol en contra de Diallo.

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