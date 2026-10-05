Se filtraron los videos del último asado de Lionel Messi con la Selección argentina El capitán argentino se sumó en las últimas horas a la concentración de cara a lo que será el partido amistoso ante Benín en el Monumental y que marcará la despedida del rosarino con la camiseta Albiceleste. Por Agregar C5N en









El partido de la Selección con Benín será este martes 6 de septiembre desde las 20 en el Monumental

Lionel Messi se unió al plantel de la Selección argentina pensando en lo que será su último partido con la Albiceleste. Pero antes, los jugadores y el cuerpo técnico organizaron un asado de despedida con el capitán quien en las últimas horas a Ezeiza.

Emiliano “Dibu” Martínez mostró momentos del ritual que se genera alrededor de la parrilla del predio encargados del cocinero Diego Iacovone y con la asistencia de Antonia Farías, la otra encargada de la cocina de la delegación nacional. “Pollito hay hoy, no más”, se lo escucha al arquero, pero enseguida empiezan a enumerar que también hay bife, matambre de cerdo, mollejas, chorizos e incluso morcillas. Bien completo para agasajar al capitán.

DIBU MARTÍNEZ Y EL ASADO DE LA SELECCIÓN PARA DESPEDIR A MESSI. https://t.co/p5gtQTGVG4 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 5, 2026 Sin embargo, eso no fue todo ya que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia también fue otro de los encargados de mostrar cómo se gestó la cena para compartir la última concentración con el actual jugador de Inter Miami. “Todo para mis chicos”, escribió junto a un video donde se lo ve con sus propias manos encargándose del asado sobre las brasas.

YA ESTÁ EN MARCHA EL ASADO PARA RECIBIR AL CAPITÁN. https://t.co/H7z6ogLHbu — SECA NUCA DESDE LA CUNA (@SecaNunca) October 4, 2026 Cómo será el cronograma previo al partido despedida de Lionel Messi La Selección argentina tendrá este lunes la última práctica, por la tarde, previo a lo que será el partido de despedida de Lionel Messi en la Selección argentina y ante su público.

Lionel Scaloni empezará a definir la formación titular para enfrentar a Benín este martes 6 de septiembre desde las 20 en el estadio Monumental. Además del capitán también se sumaron a la delegación Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul.