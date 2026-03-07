7 de marzo de 2026 Inicio
El debut de Chacho Coudet en River: arma su primer equipo y espera a Juanfer Quintero

El flamante técnico del Millonario realiza sus primeras aproximaciones pensando en el partido frente a Huracán, en Parque Patricios.

Por
Coudet ya dirigió su primera práctica en River.

Coudet ya dirigió su primera práctica en River.

Eduardo Coudet comenzó su ciclo como entrenador de River y todo indica que se inclinará por sostener la base que jugó en los últimos encuentros, mientras aguarda la evolución física de Juan Fernando Quintero, que se recupera de un desgarro grado 1 en el bíceps femoral derecho.

Stefano di Carlo, presidente de River Plate.
El mediocampista colombiano buscará reintegrarse a los entrenamientos junto al resto del plantel la próxima semana, con la intención de llegar en condiciones al debut del DT frente a Huracán en Parque Patricios.

Si bien se trató de una lesión menor y los tiempos de recuperación son más cortos, el volante llegaría con lo justo. Todo dependerá de cómo lo vea Coudet en los entrenamientos previos: si responde bien físicamente, podría meterse nuevamente entre los titulares.

Juan Fernando Quintero
Juanfer, un jugador clave.

Juanfer, un jugador clave.

A lo largo de su carrera, Coudet se caracterizó por priorizar equipos de alta intensidad y despliegue físico, mientras que el “10” millonario aporta desde otro perfil: creatividad, visión de juego y capacidad de remate desde media distancia. ¿Qué pasará con el colombiano en el equipo?

En cuanto al resto del equipo, Coudet apenas llevará ocho días de trabajo cuando River visite Parque Patricios, por lo que no se esperan demasiadas modificaciones respecto del conjunto que venció a Banfield y luego empató frente a Independiente Rivadavia. En aquel encuentro en Mendoza, la única variante había sido el ingreso de Marcos Acuña.

Con ese panorama, el posible once para el debut del “Chacho” incluiría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Acuña; Aníbal Moreno; Quintero o Galoppo, Fausto Vera y Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

River presentó a Chacho Coudet como nuevo DT: "Tengo mi carácter. No vine a un cumpleaños"

Chacho Coudet presentación River.

River presentó este miércoles a Eduardo "Chacho" Coudet como nuevo entrenador, luego de la salida de Marcelo Gallardo. Junto al presidente del club, Stéfano Di Carlo, y el director deportivo, Enzo Francescoli, el entrenador brinda su primera conferencia de prensa en el estadio Monumental. "Comienza un lindo camino juntos y con mucho ilusión", aseguró en sus primeras palabras como flamante DT.

Previo a asegurar estar "con mucha ilusión" y saber "el lugar donde estoy", Coudet afirmó: "Se la responsabilidad que esto implica. Me gusta el lío y acá estamos”. "Tengo mi carácter. No soy simpático todo el tiempo. Novineauncumpleaños", remarcó.

“El ADN de mis equipos va muy de la mano del gusto del hincha del club, tratar de tener un equipo protagonista. Trataremos de arrancar este periodo de la mejor manera. No es una situación fácil, se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club", agregó el Chacho.

En este marco, reveló que se comunicó telefónicamente con Marcelo Gallardo y le agradeció por las palabras que le expresó. "Me hicieron muy bien. Se lo agradezco de corazón", sostuvo.

De cara al comienzo de su nuevo desafió como DT, pidió "mirar para adelante" y construir de manera positiva. "Lo único que modifica y mejora las cosas es la ilusión, el tiempo y el trabajo. Vamos a poner mucho y tengo total confianza en este plantel, por eso estoy acá”.

“Tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos y necesitamos recuperar niveles seguramente. Necesitamos la ayuda del hincha, de resetear. Este club exige mucho pero necesitamos arrancar de cero todos juntos”, abogó Coudet en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, describió: “Es un monstruo River y si no vamos de la mano se nos va a poner cuesta arriba. Voy a tratar de buscar el mejor nivel de cada uno de mis jugadores. Buscar que estén todos en su nivel y después será una sana competencia”.

“Lo primero que le digo a los hinchas es unidad. Necesitamos unión, estar juntos. A nivel futbolístico, para que se genere la salida de un entrenador como Marcelo quiere decir que la cosa no se puso fácil, pero creo en una recuperación, en tratar de que sea con inmediatez y para eso necesitamos la ayuda del mensaje al hincha. Es un club difícil para jugar también", sumó Coudet.

En este marco, el DT dirigirá esta tarde su primer entrenamiento, se mostró ilusionado con esta oportunidad y ya anticipó qué deben esperar los hinchas de su equipo: “Me gusta que sean protagonistas, que sean muy físicos y agresivos, que miren siempre el arco de enfrente”.

Tras la confirmación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) del paro de actividades para este fin de semana, el debut del DT recién se dará el jueves 12, cuando el Millonario enfrente a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura.

El contrato del entrenador de 51 años con Alavés vencía en junio, por lo que el Millonario acordó con el conjunto español un resarcimiento económico de un millón de euros. Las negociaciones se aceleraron después de una reunión virtual entre el presidente del club de Núñez; el manager deportivo y el asesor Leonardo Ponzio con el DT y su representante, Christian Bragarnik.

