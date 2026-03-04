River presenta a Chacho Coudet como nuevo DT: "Comienza un lindo camino juntos" Junto al presidente del club, Stéfano Di Carlo, y el director deportivo, Enzo Francescoli, el entrenador brinda su primera conferencia de prensa en el estadio Monumental. Su debut será el jueves 12 frente a Huracán de visitante, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Por + Seguir en







El Chacho Coudet es presentado como DT de River.

River presenta este miércoles a Eduardo "Chacho" Coudet como nuevo entrenador, luego de la salida de Marcelo Gallardo. Junto al presidente del club, Stéfano Di Carlo, y el director deportivo, Enzo Francescoli, el entrenador brinda su primera conferencia de prensa en el estadio Monumental. "Comienza un lindo camino juntos y con mucho ilusión", aseguró en sus primeras palabras como flamante DT.

Tras la confirmación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) del paro de actividades para este fin de semana, el debut del DT recién se dará el jueves 12, cuando el Millonario enfrente a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura.

El contrato del entrenador de 51 años con Alavés vencía en junio, por lo que el Millonario acordó con el conjunto español un resarcimiento económico de un millón de euros. Las negociaciones se aceleraron después de una reunión virtual entre el presidente del club de Núñez; el manager deportivo y el asesor Leonardo Ponzio con el DT y su representante, Christian Bragarnik.

El paso de Chacho Coudet como futbolista de River El paso de Coudet por River Plate se dividió en dos etapas fundamentales: la primera entre 1999 y 2002, y la segunda tras un breve paso por Europa, entre 2003 y 2004. Durante estos años, el mediocampista no solo se destacó por su despliegue por la banda derecha y su capacidad de centro, sino por ser el "alma" del vestuario.

Con 146 partidos jugados, 22 goles y cinco títulos locales bajo el brazo (Apertura 1999, Clausura 2000, 2002, 2003 y 2004), Coudet se consolidó como una pieza clave en la historia ganadora del club. Sin embargo, también dejó una gran huella en aquel plantel por ser el gran bromista del grupo.

Una de las historias más recordadas ocurrió durante una concentración, cuando en un intento de revancha contra sus compañeros, que lo habían mojado con agua, terminó utilizando un matafuegos a modo de chiste. De forma accidental, afectó temporalmente la visión del delantero Esteban "Bichi" Fuertes. Noticia en desarrollo.-