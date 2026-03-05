River Plate anunció que no participará más de las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA

Mediante un comunicado, el club de Núñez sostuvo que la decisión fue tomada al considerar que los mecanismos no fueron "claros ni previsibles". También cuestionó la organización de los torneos.

El club River Plate aseguró que no seguirá participando de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) porque consideró que los mecanismos de los encuentros no fueron "claros ni previsibles". La institución de Núñez informó su decisión mediante un comunicado emitido este jueves.

“Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles : con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes" , aseguró el comunicado oficial de River Plate , presidido actualmente por Stefano di Carlo.

"En reiteradas ocasiones , la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos , resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva", continuó el escrito. "Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino" , concluyó el texto.

El comunicado de River Plate no puntualizó ejemplos que le hayan ocasionado malestar a la institución de Núñez. Sin embargo, en los últimos meses hubo diferentes temas que fueron planteados en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA de manera espontánea y que, después de someterse a consulta, provocaron la polémica entre varios clubes del fútbol argentino. Entre una de las más destacadas, se encuentra el reconocimiento a Rosario Central como Campeón de la Liga por haber sido el equipo que más puntos había logrado en 2025 , aunque tal distinción no había sido estipulada de antemano en la organización de los torneos anuales.

Por último, el Millonario también cuestionó la organización de las competencias oficiales por parte de la AFA. En este sentido, subrayó " la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos , acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes“.

Ante el conflicto bélico en Medio Oriente, este jueves habrá una reunión entre las autoridades de FIFA, Conmebol y la UEFA para definir la sede de la Finalissima, en la que la Selección argentina y España deberían jugarse el 27 de marzo, pero las autoridades europeas ya tienen definida su postura.

En principio, la sede pactada es Qatar, más precisamente en el estadio Lusail, donde Argentina se consagró campeón en el Mundial 2022, pero producto de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, las autoridades cataríes suspendieron hasta nuevo aviso todo tipo de actividad deportiva en el territorio.

En ese punto, desde Europa indicaron que se están manteniendo conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el “enorme esfuerzo” que están haciendo para que “el partido sea un éxito”, apuntaron fuentes del máximo organismo del fútbol europeo.

Al mismo tiempo, la UEFA dejó en claro que “no se está considerando ninguna sede alternativa” y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

Las sedes que rumorea para disputarse la Finalissima 2026

Más allá de que desde la UEFA mantiene la postura de no cambiar la sede, surgieron otras opciones para que se dispute la Finalissima 2026 entre Argentina y España. Hasta el momento, son cuatro y cada una de ellas con su peso: Wembley, Nueva Jersey, Miami y Roma.

En cuestión, el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, aparece como una opción viable, al igual que el Metlife Stadium de Nueva Jersey, donde se llevará a cabo la final justamente de la Copa del Mundo que iniciará el próximo 11 de junio. En este caso, sería territorio neutral.

Otras opciones europeas y la primera de ellas es el mítico Estadio Wembley, de Inglaterra, mismo lugar donde la Selección Albiceleste se consagró campeona en la misma competencia del 2022 frente a Italia. Por último, también se mencionó a Roma, y que se dispute en el Estadio Olímpico de dicha ciudad.