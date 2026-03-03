AFA reúne al Comité Ejecutivo para definir el paro de la fecha del fútbol argentino La reunión se llevará a cabo este martes a las 13 en el Predio de la AFA en Ezeiza. La medida de fuerza comenzaría este jueves y se extendería hasta el domingo 8. Por + Seguir en







Los direntes de AFA había anunciado que el paro fue una decisión "unánime".

Ante la amenaza de un paro estipulado en el fútbol argentino para el próximo fin de semana, en el que se disputará la 9° fecha del Torneo Apertura, los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reunirán este martes para definir si se levanta o no la medida.

El encuentro será a partir de las 13 en el Predio de la AFA en Ezeiza, del cual participarán los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional, luego de que se tomara la decisión de llevar a cabo la medida de fuerza, por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, debido a que la Justicia citó a declaración indagatoria a las autoridades de la máxima entidad, entre ellas Tapia y Pablo Toviggino, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Ante esto, los directivos resolvieron suspender toda la actividad deportiva entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, no solo de la Primera División, sino de todas las categorías, incluso las formativas.

tapia.jpeg Según detalló el medio deportivo Doble Amarilla, se espera que el foco del encuentro se centre en mantener la medida de fuerza y que se definirán las fechas tentativas para disputarse, que serían el 18 de marzo, el 22 de abril o 13 de mayo.

Luego que se anunciara el paro, el titular de Banfield, Matías Mariotto, se expresó en diálogo con Argenzuela por C5N y señaló que el trasfondo de la disputa en el fútbol argentino radica en “la obsesión por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y en las negociaciones entre el Poder Judicial, el Gobierno y los grupos monopólicos”.

En esa línea, respaldó la medida de fuerza argumentando que, de esa manera, se defienden los intereses de las instituciones y aseguró que la decisión de convocar a un paro general de las actividades futbolísticas fue consensuada y tomada de forma unánime. La AFA enfrenta un proceso penal iniciado en diciembre de 2025 por la denuncia de ARCA, que la acusa de omitir aportes fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con un perjuicio superior a $19.350 millones. La fiscalía sostiene que hubo una maniobra deliberada, mientras que la defensa de Claudio Tapia intentó sin éxito anular la citación. Testimonios señalaron al tesorero Pablo Toviggino como responsable de los pagos y a Tapia como administrador de la clave fiscal. Las indagatorias comenzarán el 5 de marzo de 2026. Torneo Apertura: así se deberá disputar la 9 fecha este fin de semana Jueves 5 de marzo 19: Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia Viernes 6 de marzo 17: Barracas Central vs. Banfield (Zona B)

17: Platense vs. Estudiantes (Zona A)

19.45: Vélez vs. Newell’s (Zona A)

22: Unión vs. Talleres (Zona A)

22: Rosario Central vs. Tigre (Zona B) Sábado 7 de marzo 17: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

17: Estudiantes (RC) vs. Instituto (Interzonal)

19.15: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)

21.30: Racing vs. Huracán (Zona B)

21.30: Belgrano vs. Sarmiento (Zona B) Domingo 8 de marzo 17: Gimnasia vs. Argentinos (Zona B)

17: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B)

19.15: Central Córdoba vs. Boca (Zona A)

21.15: River vs. Atlético Tucumán (Zona B)