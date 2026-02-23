23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Marcelo Gallardo se va de River Plate: dirigirá su último partido este jueves ante Banfield

Tras una seguidilla de malos resultados, Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el director técnico de River Plate. "El Muñeco" dirigirá su último partido al frente del plantel millonario el próximo jueves, ante Banfield.

Por
Marcelo Gallardo cierra su segunda etapa en el club millonario.

Marcelo Gallardo cierra su segunda etapa en el club millonario.

Lo que era un fuerte rumor terminó de confirmarse en la noche de este lunes: Marcelo Gallardo anunció oficialmente su renuncia como director técnico de River Plate mediante la publicación de un sorpresivo video.

Marcelo Gallardo renuncio como entrenador de River.
Te puede interesar:

Cómo fue el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, que se va de River tras una racha negativa histórica

El "Muñeco" decidió ponerle punto final a su segundo y frustrante ciclo al frente del equipo tras la dura caída sufrida el domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers.

En el material audiovisual que rápidamente se viralizó en las redes, Gallardo se dirigió directamente a los hinchas para comunicar su indeclinable decisión, rompiendo así el hermetismo que había mantenido en las últimas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ecomedios1220/status/2026089501613842481&partner=&hide_thread=false

Pese a dar un paso al costado, el ídolo millonario le confirmó a los simpatizantes que no se irá de manera inmediata: estará sentado en el banco de suplentes por última vez el próximo jueves, cuando River reciba a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. De esta manera, el DT tendrá la oportunidad de cerrar su etapa y despedirse ante su gente en el estadio Monumental.

El prematuro final de este segundo ciclo deja un saldo sumamente adverso, marcado a fuego por la falta de respuestas futbolísticas y por la alarmante racha de 10 derrotas en los últimos 15 encuentros disputados, un registro muy doloroso para la exitosa trayectoria del entrenador más ganador en la historia de la institución.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En su segundo ciclo, Gallardo jugó 85 partidos de los cualesganó 37, empató 27 y perdió en 21 oportunidades

Todos los números de su complicado segundo ciclo de Gallardo en River

River se posiciona 10° en la tabla de la Zona B y, por el momento, está fuera de los playsoff

Tras la derrota ante Vélez, se vienen horas decisivas en River: ¿continúa Gallardo?

Ezequiel Centurión vuelve a lesionarse y preocupa en River Plate.

Llegó a River como campeón, no lo tuvieron en cuenta y ahora se lesionó

River ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Vélez

River perdió con Vélez en Liniers.
play

River no levanta: perdió 1-0 con Vélez en Liniers y acumula tres derrotas consecutivas en el Apertura

River necesita ganar para poder estar entre los primeros ochos que clasifican a los playoffs

Tras la clasificación en la Copa Argentina, River busca su segundo triunfo consecutivo ante Vélez

Rating Cero

La foto oficial de Casa Rosada, de una de las visitas de los Reyes de España a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. 

¡Bombazo real!: Aseguran que Juliana Awada sería la tercera en discordia entre el Rey Felipe de España y Letizia

La bailarina dijo que el pie que se filtró en la foto que subió el Polaco, era suyo.

¡No me quemes!: la amante del Polaco mostró las fotos íntimas en un hotel y desmintió a Barby Silenzi

La gira comenzará el 24 de abril en Santa Fe.

Andrés Calamaro anunció su nueva gira nacional "Como Cantor": cuándo son los recitales y cómo conseguir las entradas

La influencer eligió priorizar su salud y se sometió a una reducción de mamas.

De los miedos al alivio: La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras tomar una decisión clave con su cuerpo

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.
play

De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento

Este tipo de dispositivos tecnológicos ya había ganado visibilidad en contenidos digitales.

Mauro Icardi y la China Suárez fortalecieron su relación con un pequeño detalle: cuál es

últimas noticias

La tigresa Flora permanecía en cautiverio en el predio abandonado.

Tras 17 años de encierro: comenzó el traslado de animales del ex Zoo de Luján

Hace 14 minutos
La foto oficial de Casa Rosada, de una de las visitas de los Reyes de España a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. 

¡Bombazo real!: Aseguran que Juliana Awada sería la tercera en discordia entre el Rey Felipe de España y Letizia

Hace 14 minutos
La bailarina dijo que el pie que se filtró en la foto que subió el Polaco, era suyo.

¡No me quemes!: la amante del Polaco mostró las fotos íntimas en un hotel y desmintió a Barby Silenzi

Hace 15 minutos
Marcelo Gallardo renuncio como entrenador de River.

Cómo fue el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, que se va de River tras una racha negativa histórica

Hace 56 minutos
La gira comenzará el 24 de abril en Santa Fe.

Andrés Calamaro anunció su nueva gira nacional "Como Cantor": cuándo son los recitales y cómo conseguir las entradas

Hace 1 hora