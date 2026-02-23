Marcelo Gallardo se va de River Plate: dirigirá su último partido este jueves ante Banfield Tras una seguidilla de malos resultados, Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el director técnico de River Plate. "El Muñeco" dirigirá su último partido al frente del plantel millonario el próximo jueves, ante Banfield. Por + Seguir en







Marcelo Gallardo cierra su segunda etapa en el club millonario.

Lo que era un fuerte rumor terminó de confirmarse en la noche de este lunes: Marcelo Gallardo anunció oficialmente su renuncia como director técnico de River Plate mediante la publicación de un sorpresivo video.

El "Muñeco" decidió ponerle punto final a su segundo y frustrante ciclo al frente del equipo tras la dura caída sufrida el domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers.

En el material audiovisual que rápidamente se viralizó en las redes, Gallardo se dirigió directamente a los hinchas para comunicar su indeclinable decisión, rompiendo así el hermetismo que había mantenido en las últimas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ecomedios1220/status/2026089501613842481&partner=&hide_thread=false Marcelo Gallardo anunció que se va de River Plate: el jueves dirigirá su último partido pic.twitter.com/qH8rkR61AX — Eco Medios (@ecomedios1220) February 24, 2026 Pese a dar un paso al costado, el ídolo millonario le confirmó a los simpatizantes que no se irá de manera inmediata: estará sentado en el banco de suplentes por última vez el próximo jueves, cuando River reciba a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. De esta manera, el DT tendrá la oportunidad de cerrar su etapa y despedirse ante su gente en el estadio Monumental.

El prematuro final de este segundo ciclo deja un saldo sumamente adverso, marcado a fuego por la falta de respuestas futbolísticas y por la alarmante racha de 10 derrotas en los últimos 15 encuentros disputados, un registro muy doloroso para la exitosa trayectoria del entrenador más ganador en la historia de la institución.