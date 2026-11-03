El club de Gerard Piqué publicó un emotivo comunicado tras la muerte de Jesús de Miguel: "Ninguna palabra puede..." Luego de la muerte del delantero del Tenerife por un fuerte choque en pleno partido, la institución que preside el exfutbolista del Barcelona dio sus condolencias a la familia del jugador y puso a disposición asistencia psicológica para su plantel. Por Agregar C5N en









El delantero madrileño del CD Tenerife tenía 30 años. Redes sociales

El fútbol español vive horas de profundo dolor y conmoción tras la muerte del delantero del DC Tenerife, Jesús de Miguel. El deportista, de 30 años, falleció tras un fuerte impacto con el arquero rival, Jesús Owono, salió a cortar la jugada e impactó con su rodilla de manera violenta en el pecho del delantero.

El futbolista falleció tras haber sufrido un paro cardíaco mientras era trasladado al hospital después del impacto contra el arquero del Andorra FC, Jesús Owono. Ante la fatal tragedia, el exfutbolista que comanda la institución deportiva emitió un comunicado que va más allá de la suspensión del partido y la atención psicológica.

“Comparecemos hoy profundamente conmocionados por la muerte de Jesús de Miguel. Y lo primero que queremos hacer es trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, al CD Tenerife y a todas las personas que le estaban cercanas. Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así, pero queremos que sepan que estamos a su lado y que compartimos profundamente su tristeza”.

VÍDEO | Clubes, jugadores, aficionados e instituciones se unen al pésame por De Miguel. https://t.co/z8rs1EkRnG — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 3, 2026 La entidad reveló el impacto emocional que causó la noticia puertas adentro, por lo que pusieron en funcionamiento de contención profesional para el equipo y el cuerpo técnico: “Lo ocurrido ha tenido un gran impacto emocional en nuestros jugadores. Son momentos especialmente duros y queremos asegurarnos de que nadie tenga que afrontarlos solo. Por eso, el club está facilitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten”.

Homenaje en la Champions League En la previa del encuentro de la Champions League, entre el FC Barcelona y el Aston Villa, el estadio Camp Nou rindió un emotivo tributo al delantero fallecido del Tenerife Jesús de Miguel. Con los planteles formados en el centro del campo hicieron un minuto de silencio en señal de respeto y homenaje por la muerte del futbolista español fallecido trágicamente.