Habilitarán la venta de 12 mil entradas para la final de Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras: cuándo y dónde comprar

La CONMEBOL anunció la venta exclusiva para hinchas de ambos clubes, tras las críticas por la primera tanda de tickets agotados en minutos.

La CONMEBOL anunció que el viernes 6 de noviembre a las 10 (hora local de Uruguay) se habilitará la venta de entradas de Categoría 3 destinadas exclusivamente a los hinchas de Palmeiras y Estudiantes de La Plata, finalistas de la Copa Libertadores 2026. Cada club contará con una asignación de 12 mil localidades en sectores exclusivos del Estadio Centenario de Montevideo.

Final de la Copa Libertadores: enojo y quejas de los hinchas de Estudiantes por las entradas contra Palmeiras

La venta de entradas para la Final de la CONMEBOL Libertadores 2026 entre el Pincha y el equipo brasileño sigue generando polémica. Este martes, la entidad anunció la habilitación de 12 mil localidades y señaló que cada institución definirá los mecanismos y condiciones de acceso a la venta para sus hinchas, mientras que la compra se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de la Confederación.

La venta anticipada de plateas para la final de la Libertadores generó fuertes reclamos. Aunque se habilitó este lunes a las 14, muchos hinchas denunciaron que, pese a estar entre los primeros lugares de la fila virtual, al ingresar ya figuraban como agotadas. Algunos señalaron que eso ocurrió apenas dos minutos después del inicio, sin que se confirmara si efectivamente se habían vendido todas o si hubo fallas en el sistema.

Tras esa instancia, aparecieron páginas de reventa con entradas para sectores de Estudiantes a casi el triple del valor oficial, incluso desde 500 dólares, sin garantía de validez. En paralelo, uno de los patrocinadores ofrecía paquetes de viaje por alrededor de $4 millones.

El club estableció un ranking con cuatro ventanas de acceso según puntaje de socios generales y del interior, con la primera franja como la única con disponibilidad asegurada. El cronograma prevé además una etapa de ventas para patrocinadores el 5 de noviembre y una última instancia para el público general el 10 de noviembre, hasta agotar stock.

Cómo conseguir las entradas para la Final de la Libertadores

La CONMEBOL confirmó que el viernes 6 de noviembre se abrirá la venta de entradas de Categoría 3 para los hinchas de Estudiantes de La Plata y Palmeiras, con un cupo de 12 mil localidades por club en sectores exclusivos del Estadio Centenario de Montevideo. Los brasileños ocuparán la Tribuna Colombes (Norte) y los argentinos la Tribuna Ámsterdam (Sur).

El precio de los tickets será de u$s95 y la compra se realizará únicamente a través de la plataforma oficial de la CONMEBOL Libertadores. La Confederación advirtió que no se responsabiliza por entradas adquiridas fuera de sus canales oficiales y recomendó a los hinchas realizar el pre-registro para agilizar el proceso de compra.

En medio de la expectativa por la definición del 28 de noviembre, persiste el malestar de los simpatizantes de ambos clubes por los problemas registrados en la primera tanda de venta, que dejó a miles sin acceso a las plateas. Ahora, la nueva comercialización será clave para garantizar que más hinchas puedan estar presentes en la búsqueda de la Gloria Eterna.