Superclásico: cuándo podrían enfrentarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura 2026

El Xeneize y el Millonario tienen chances de volver a cruzarse en los partidos eliminatorios del campeonato, por lo que los hinchas de ambos equipos se mantienen expectantes.

Boca y River podrían volver a enfrentarse por el Superclásico en los playoffs del Torneo Clausura 2026 , después del triunfo 1-0 del Xeneize en la Bombonera por la fecha 15. Para que esto ocurra, deben combinarse una serie de resultados en la última jornada de la fase regular y después en los partidos de eliminación directa.

El formato del torneo marca que los octavos de final se establecerán de acuerdo a cómo terminen los equipos en su zona, ya que el 1° del grupo A enfrentará al 8° del B, el 2° al 7°, el 3° al 6° y el 4° al 5°. Por este motivo, como Boca se ubica segundo a falta de la última fecha, el escenario viable para que dispute el Superclásico es que River caiga a la séptima posición de la Zona B.

En tal sentido, para que choquen en los cuartos de final o semifinales ambos deben quedar ubicados en el mismo lado del cuadro. Por este motivo, si el Xeneize termina segundo, el equipo de Leonardo Ponzio tendría que finalizar la fase regular en el tercer o sexto puesto de su zona. Luego, si ambos ganan sus respectivos partidos, se eliminarían entre sí en la siguiente ronda.

En tanto, el Superclásico podría llevarse adelante en la final del Clausura si juegan en cuadros diferentes y avanzan en las distintas rondas. El partido decisivo se disputará el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Las polémicas del Superclásico caliente que tuvo dos expulsados por el lado de River ya tiene los audios del VAR publicados. El árbitro Nicolás Ramírez fue llamado para que revea su decisión sobre una falta de Lucas Martínez Quarta y luego le mostró la roja a Gonzalo Montiel.

Apenas siete minutos comenzado el encuentro, Santiago Ascacíbar habilitó a Miguel Merentiel con un pase por alto y el uruguayo encaró para el arco rival. Pero fue sujetado por Martínez Quarta y el árbitro no sancionó falta. Fue por eso que el VAR lo llamó para que vuelva a ver la jugada.

"Hay una sujeción con los dos brazos", dicen desde Ezeiza. "Eso no lo observo en el campo de juego", respondió su colega. Fue entonces que va a verla y ahí decide modificar su decisión.

oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol", indica Ramírez en campo.

Luego, a los 34 minutos de la segunda parte, Lautaro Blanco la había tirado larga por el costado izquierdo y fue golpeado por Gonzalo Montiel. Ahí no hubo interacción inicial con el VAR, ya que la decisión fue expulsarlo directamente y ahí intervinieron.

"Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo", acota el AVAR, Gastón Suárez. Y suma: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida". Trucco coincide con su compañero: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo". "Pudo provocar una lesión", concluye Suárez.