3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Superclásico: cuándo podrían enfrentarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura 2026

El Xeneize y el Millonario tienen chances de volver a cruzarse en los partidos eliminatorios del campeonato, por lo que los hinchas de ambos equipos se mantienen expectantes.

Por
Boca y River se enfrentaron el domingo en la Bombonera.

Boca y River se enfrentaron el domingo en la Bombonera.

Getty Images

Boca y River podrían volver a enfrentarse por el Superclásico en los playoffs del Torneo Clausura 2026, después del triunfo 1-0 del Xeneize en la Bombonera por la fecha 15. Para que esto ocurra, deben combinarse una serie de resultados en la última jornada de la fase regular y después en los partidos de eliminación directa.

Alan Velasco habló de su gesto a Gonzalo Montiel.
Te puede interesar:

Superclásico: Velasco habló de su polémico gesto a Montiel tras su expulsión

El formato del torneo marca que los octavos de final se establecerán de acuerdo a cómo terminen los equipos en su zona, ya que el 1° del grupo A enfrentará al 8° del B, el 2° al 7°, el 3° al 6° y el 4° al 5°. Por este motivo, como Boca se ubica segundo a falta de la última fecha, el escenario viable para que dispute el Superclásico es que River caiga a la séptima posición de la Zona B.

Boca y River se enfrentaron el domingo en la Bombonera.

Boca y River se enfrentaron el domingo en la Bombonera.

En tal sentido, para que choquen en los cuartos de final o semifinales ambos deben quedar ubicados en el mismo lado del cuadro. Por este motivo, si el Xeneize termina segundo, el equipo de Leonardo Ponzio tendría que finalizar la fase regular en el tercer o sexto puesto de su zona. Luego, si ambos ganan sus respectivos partidos, se eliminarían entre sí en la siguiente ronda.

En tanto, el Superclásico podría llevarse adelante en la final del Clausura si juegan en cuadros diferentes y avanzan en las distintas rondas. El partido decisivo se disputará el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Los audios de la polémica: qué dijo el VAR en las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Boca - River

Las polémicas del Superclásico caliente que tuvo dos expulsados por el lado de River ya tiene los audios del VAR publicados. El árbitro Nicolás Ramírez fue llamado para que revea su decisión sobre una falta de Lucas Martínez Quarta y luego le mostró la roja a Gonzalo Montiel.

Apenas siete minutos comenzado el encuentro, Santiago Ascacíbar habilitó a Miguel Merentiel con un pase por alto y el uruguayo encaró para el arco rival. Pero fue sujetado por Martínez Quarta y el árbitro no sancionó falta. Fue por eso que el VAR lo llamó para que vuelva a ver la jugada.

"Hay una sujeción con los dos brazos", dicen desde Ezeiza. "Eso no lo observo en el campo de juego", respondió su colega. Fue entonces que va a verla y ahí decide modificar su decisión.

oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol", indica Ramírez en campo.

Luego, a los 34 minutos de la segunda parte, Lautaro Blanco la había tirado larga por el costado izquierdo y fue golpeado por Gonzalo Montiel. Ahí no hubo interacción inicial con el VAR, ya que la decisión fue expulsarlo directamente y ahí intervinieron.

"Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo", acota el AVAR, Gastón Suárez. Y suma: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida". Trucco coincide con su compañero: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo". "Pudo provocar una lesión", concluye Suárez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sebastián Rambert en Boca y en River.

Rambert, el último jugador en pasar directamente de Boca a River: "Si fue roja para Montiel, también lo era para Blanco"

“Nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo desde quedefiende nuestro arco”, chicaneó Riquelme

Feliz por el triunfo en el Superclásico, las chicanas de Riquelme a River tras las quejas por el arbitraje

Gonzalo Montiel fue expulsado en River contra Boca.

Todas las polémicas del Superclásico entre Boca y River: las expulsiones, los reclamos y las críticas

Rodolfo Arruabarrena celebró el triunfo de Boca sobre River.

Arruabarrena minimizó las críticas al árbitraje tras el triunfo sobre River: "Las boludeces las dejamos de lado"

Leonardo Ponzio criticó el arbitraje del Superclásico.

Ponzio, tras la derrota ante Boca: "El VAR interfiere en contra nuestro"

Lautaro Di Lollo anotó el gol de Boca contra River.

Boca se quedó con un Superclásico polémico: le ganó 1-0 a River y recuperó la punta de la tabla anual

Rating Cero

Julieta Prandi fulminó a la conductora: No tiene actitud moral para opinar.

"Me da lástima": Julieta Prandi fulminó a Juana Viale por burlarse de su separación de Emanuel Ortega

La influencer volvió a dar la nota en un programa de telelvisión vía streaming.

Marta Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes: dejó a todos impactados

Con un video en su red social, Allí negó haberse ausentado de las mediaciones y aseguró que todavía no fue notificado de la causa en la que le reclaman una rendición de cuentas sobre el dinero recaudado.

Maratea rompió el silencio sobre la demanda por sus colectas y apuntó contra Fernanda Iglesias: "Mentirosa"

El certamen de cocina vivió un momento de tensión.

"Horrible": el jurado de MasterChef se cansó de los participantes y lanzó una advertencia muy particular

Ambos artistitas son jurado en el reality de televisión que se emite en un canal de aire.

El Puma Rodríguez frenó en seco a Joaquín Levinton por lo que dijo en Es mi sueño: "Perdón"

El artista puertorriqueño salió a hablar luego de la polémica con la cantante argentina.

Anuel AA rompió el silencio por la polémica de sus supuestas indirectas a Emilia Mernes

últimas noticias

El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.

León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita

Hace 8 minutos
Estudiantes de La Plata vs Palmeiras, por la Libertadores 2026.

Habilitarán la venta de 12 mil entradas para la final de Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

Hace 16 minutos
Nanci Godoy, maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes.

El abogado de Nanci Godoy afirmó que la docente fue torturada: "Hubo placer y goce en hacerla sufrir"

Hace 23 minutos
El voto anticipado alcanzó niveles de récord.

A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en EEUU

Hace 42 minutos
Julieta Prandi fulminó a la conductora: No tiene actitud moral para opinar.

"Me da lástima": Julieta Prandi fulminó a Juana Viale por burlarse de su separación de Emanuel Ortega

Hace 42 minutos