3 de noviembre de 2026 Inicio
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Quién era Jesús de Miguel, el jugador que murió tras un violento choque con el arquero rival

El delantero había llegado a Tenerife en junio de 2025 para reforzar al primer equipo y dar un salto en su carrera a los 30 años, luego de pasar la mayoría de su carrera en el Ascenso de España.

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Jesús de Miguel tenía 30 años y era padre de una niña llamada Carla

Jesús de Miguel tenía 30 años y era padre de una niña llamada Carla, de un año y medio.

El club Tenerife de España confirmó la muerte de Jesús de Miguel, luego de una desafortunada jugada en el campo de juego con el arquero de Andorra. El delantero había llegado en junio de 2025 luego de pasar la mayoría de su carrera en el ascenso.

Unas 334 personas acampadas en la Puerta del Sol.
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De Miguel falleció este martes durante la mañana luego de haber sufrió una fuerte patada en el pecho en el partido ante RC Andorra, por parte del arquero Jesús Owono tras la disputa del balón en la mita de la cancha. Si bien en las primeras horas había sido internado en el área de terapia intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria a raíz del grave traumatismo torácico que padeció durante el encuentro, finalmente el conjunto canario confirmó su deceso.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, indicaron en el comunicado en las redes sociales.

En línea, el propio presidente del conjunto de Andorra, Gerard Piqué también se pronunció y lamentó el triste desenlace. “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, escribió el dirigente.

Quién era Jesús de Miguel Alameda

Jesús de Miguel Alameda nació el 21 de septiembre de 1996 en Madrid, y sus inicios en el fútbol se dio en las categorías inferiores del CDE Lugo Fuenlabrada y, también, en el primer equipo de Leganés.

Tras dos temporadas en los Pepineros firmó por el Club de Fútbol Internacional de Madrid de la tercera divisiones con 20 años en la temporada 2017-18, anotando nueve goles en más de 30 partidos y siendo una figura clave para que el equipo pudiera ascender hasta la segunda división B.

En la siguiente temporada dio el salto en el CF Fuenlabrada de la Segunda División B de España, disputando la primera vuelta y en la segunda fue cedido a la Unión Adarve de la segunda división B española. En la campaña 2019-20 firmó por el CDA Navalcarnero en la tercera división, anotando 12 goles en 29 partidos. En la siguiente temporada fue el encargado de anotar cuatro tantos en 17 partidos con el equipo de la localidad madrileña.

Después fue traspasado por Unionistas CF de la primera división RFEF, pero luego se marchó hasta Castellón en la Primera División RFEF, donde jugó tres temporadas, logrando el ascenso y su debut en Segunda División. En junio de 2025 llegó a Tenerife, donde se había convertido en una de las mejores opciones para su entrenador, Álvaro Cervera.

En lo personal, se había convertido en padre de Carla hace un año y medio, junto a su esposa María.

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