Qué podría pasar con Owono, el arquero de Andorra que tuvo un choque letal con el jugador de Tenerife Jesús de Miguel

La muerte del futbolista de 30 años reabrió el debate sobre las acciones peligrosas durante los partidos y las sanciones que deberían aplicarse. ¿Qué dice el reglamento de la RFEF?

Tras la muerte del futbolista de CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, el cual conmocionó al fútbol mundial, se reabrió el debate sobre los límites de las intervenciones de los arqueros cuando abandonan el arco. El delantero falleció a causa del grave golpe en el pecho.

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El hecho ocurrió durante el partido y, tras el choque, quedó inconsciente sobre el césped. El impacto fue fuerte y el personal sanitario intervino en el campo de juego. El arquero Jesús Owono fue expulsado de inmediato y se fue sin protestar.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establece distintos criterios y una es la intensidad del contacto para disputar la pelota y el riesgo para la integridad física del adversario. La jugada requirió de expulsión inmediata.

La Regla 12, respecto a las faltas y a la conducta incorrecta, distingue entre las acciones imprudentes, temerarias y aquellas en las que se utiliza fuerza excesiva.

Ahora bien, fuera del juego, la pregunta es si puede convertirse en un delito. La responsabilidad penal exige acreditar que los hechos encajen en un tipo delictivo. El artículo 142 del Código Penal contempla el homicidio por imprudencia, una figura que podría entrar en consideración.

La modalidad grave está castigada con penas de uno a cuatro años de prisión, mientras que la menos grave tiene una multa de tres a 18 meses. Pero todo dependerá de las causas médicas del fallecimiento y su relación respecto al impacto.

Pero todo cambiaría si se tratase de una conducta intencionada porque pasaría a ser homicidio doloso, regulado en el artículo 138 del Código Penal, que tiene penas de 10 a 15 años de prisión.

El desgarrador comunicado de Tenerife tras la muerte de Jesús DA Miguel Alameda

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agrega el comunicado.

Y cerró: “La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.