La insólita propuesta que recibió Guillermo Coppola por la visita del papa León XIV: "No me parece"

El histórico representante de futbolistas Guillermo Coppola contó que rechazó una importante propuesta de dinero de dos canales de Emiratos Árabes Unidos para utilizar el balcón de su departamento en el barrio porteño de Palermo, debido a la vista que tiene hacia el escenario en el que el papa León XIV encabezará el lunes una misa en el Monumento de los Españoles.
En diálogo con C5N, Coppola detalló el motivo por el cual declinó que dos señales emiratíes transmitan desde su balcón sobre la Avenida del Libertador: "No me parece hacerlo. Es su Santidad, algo único y exclusivísimo. Vendrá mi familia y mis cuatro hijas, estamos a la espera de que llegue. No sé si otros copropietarios lo alquilaron o no".
En tal sentido, recordó que aceptó que otras empresas permanezcan en su balcón en eventos anteriores. "No tengo problema en otras actividades, como la exhibición de Franco Colapinto u otras cosas que se hicieron, porque es mi propiedad. Soy un buen vecino y me tienen mucha confianza", expresó.
Guillermo Coppola habló de la propuesta que recibió por la visita de León XIV.
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"Cada vez que hice algo, fue de forma transparente y con la participación de los vecinos. Los convenios se los hago cerrar al consejo de administración, como en el caso de lo de Colapinto que lo cerró el presidente del consejo. Yo traje el cliente, lo negocié y después lo cerraron ellos, pero no lo hago con la visita del Papa", agregó en esta línea.
En tanto, previamente brindó una entrevista a TN en la que confirmó que la oferta para alquilar su balcón superaba los u$s5.000, que finalmente declinó.
La misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles
El evento que encabezará el sumo pontífice se desarrollará el lunes a las 11:15 en el Monumento de los Españoles, ubicado en las avenidas Del Libertador y Sarmiento, y se tratará de una de sus principales actividades en Argentina tras su llegada prevista para el domingo.
León XIV tendrá un itinerario de cuatro días por Buenos Aires Córdoba y Luján, con una agenda repleta de celebraciones religiosas y reuniones e hitos institucionales.
La llegada del sumo pontífice representará el regreso de un líder de la Iglesia católica al territorio nacional tras casi cuatro décadas, ya que la última visita fue de Juan Pablo II en 1987. En tanto, previamente se dirigirá a Uruguay y luego de la Argentina partirá rumbo hacia Perú, donde cerrará su gira en Sudamérica.