La insólita propuesta que recibió Guillermo Coppola por la visita del papa León XIV: "No me parece" El histórico representante de futbolistas contó detalles de la oferta que le llegó por el viaje del sumo pontífice a la Argentina, previsto para entre el 8 y 11 de noviembre. Nicolás Panni

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Guillermo Coppola habló de la propuesta que recibió por la visita de León XIV.

El histórico representante de futbolistas Guillermo Coppola contó que rechazó una importante propuesta de dinero de dos canales de Emiratos Árabes Unidos para utilizar el balcón de su departamento en el barrio porteño de Palermo, debido a la vista que tiene hacia el escenario en el que el papa León XIV encabezará el lunes una misa en el Monumento de los Españoles.

En diálogo con C5N, Coppola detalló el motivo por el cual declinó que dos señales emiratíes transmitan desde su balcón sobre la Avenida del Libertador: "No me parece hacerlo. Es su Santidad, algo único y exclusivísimo. Vendrá mi familia y mis cuatro hijas, estamos a la espera de que llegue. No sé si otros copropietarios lo alquilaron o no".

En tal sentido, recordó que aceptó que otras empresas permanezcan en su balcón en eventos anteriores. "No tengo problema en otras actividades, como la exhibición de Franco Colapinto u otras cosas que se hicieron, porque es mi propiedad. Soy un buen vecino y me tienen mucha confianza", expresó.

Guillermo Coppola habló de la propuesta que recibió por la visita de León XIV. Redes sociales "Cada vez que hice algo, fue de forma transparente y con la participación de los vecinos. Los convenios se los hago cerrar al consejo de administración, como en el caso de lo de Colapinto que lo cerró el presidente del consejo. Yo traje el cliente, lo negocié y después lo cerraron ellos, pero no lo hago con la visita del Papa", agregó en esta línea.

En tanto, previamente brindó una entrevista a TN en la que confirmó que la oferta para alquilar su balcón superaba los u$s5.000, que finalmente declinó.