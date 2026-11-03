Los detalles del ataque transodiante en Palermo, en primera persona: "Las rodearon y nadie podía meterse"

Una de las mujeres trans, que se encontraba en el lugar y logró esconderse entre los árboles antes de que la patota alcanzara a sus compañeras, relató a C5N cómo fueron las agresiones y denunció: "A una le sacaron un diente y a otra le golpearon toda la cara y la cabeza".

El momento del ataque transodiante en Palermo, del que participaron, en su mayoría, menores de edad.

Un grupo de jóvenes en bicicleta atacó con palos y otros objetos a mujeres trans que trabajaban en los bosques de Palermo durante la madrugada del lunes 2 de noviembre. El episodio ocurrió cerca de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello e incluyó insultos discriminatorios antes de la violenta agresión.

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Una trabajadora sexual que se encontraba en el lugar, indicó a C5N que había entre 150 y 200 personas en el sector, en su mayoría menores y bajo el mando de adultos, lo que duplica la cifra publicada previamente en distintos medios, que hablaban de entre 50 y 60 jóvenes que llegaron a esa zona de Palermo en bicicleta y arrojaron piedras, vidrios y palos.

La mujer contó que advirtió la llegada de los atacantes y logró ocultarse entre los árboles: "Yo pude ver que venían y me escondí", recordó. Después describió el cerco contra sus compañeras: "Las rodearon y nadie podía meterse para ayudarlas a defenderse", dijo al reconstruir los momentos de mayor violencia.

La agresión duró alrededor de 30 minutos, según calculó, y dejó seis compañeras lesionadas, tres de las cuales fueron trasladadas en taxi al hospital Fernández. "A una le sacaron un diente y a otra le golpearon toda la cara y la cabeza", detalló al describir la gravedad de las heridas.

También cuestionó la actuación de los efectivos que estaban en la zona y aseguró que no intervinieron para frenar la agresión: "La Policía no reaccionó" y "nunca hizo nada", sostuvo, y agregó que hay cámaras que registraron con exactitud todo lo ocurrido en el sector de los bosques porteños.

Parte de la secuencia fue grabada por los propios agresores y luego circuló en redes sociales, con insultos y burlas contra las víctimas. Los videos aparecieron en perfiles de Instagram vinculados a algunos de los participantes y que también recibieron numerosos comentarios discriminatorios en esas publicaciones.

El usuario de la cuenta de Instagram @ezequiel_gonzale26, que pertenecería a uno de los autores del ataque, publicó un repudiable comentario. "Ahora me llaman el matatrabas", escribió en un tono de burla en una story. La fiscal porteña Andrea Scanga actuó de oficio, tomó el caso y se esperan avances en la investigación.

En paralelo, la Defensoría LGBT de la Ciudad informó que trabaja en una denuncia penal para identificar a los responsables. El reclamo incluye tanto a quienes participaron de las agresiones como a quienes registraron y difundieron los videos en las plataformas digitales que circularon después del episodio.

Lali Espósito, María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel repudiaron el ataque

Lali Espósito fue de las primeras en repudiar los hechos y cuestionar la escasa repercusión pública del caso, mientras apuntó contra el contraste entre la cobertura del ataque y la atención que recibieron otros temas de actualidad. Su mensaje en redes cerró con una frase: "Total normalidad y silencio", en referencia al episodio.

María Becerra también expresó su rechazo y sostuvo que nadie debería vivir con miedo por ser quien es ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia. En una historia de Instagram escribió: "Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho".

El mensaje de Lali Espósito en repudio al violento ataque transodiante en Palermo. Instagram: /lali

Emilia Mernes, por su parte, rechazó que la identidad de una persona pueda convertirse en motivo de agresión y reclamó respeto para la comunidad LGBTQ+. En su mensaje, remarcó que nadie debe ser blanco de violencia por quién es y cerró con la frase "Repudio total", frente a lo ocurrido.

Tini Stoessel también se sumó al rechazo a la violencia a través de sus historias de Instagram y cuestionó que las personas trans deban seguir reclamando por derechos básicos. "Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A cazarlas", escribió. Además, lamentó: "Qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir".