Video: así fue la patada letal que recibió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que falleció El futbolista fue a disputar la pelota cuando recibió el golpe de parte del arquero de Andorra y quedó tendido en el suelo. Fue derivado a terapia intensiva y su fallecimiento se confirmó el martes por la mañana. Por Agregar C5N en









Jesús de Miguel tenía 30 años. Redes sociales

El futbolista de CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, falleció en las últimas horas tras haber sufrido una fuerte patada en el pecho en el partido ante RC Andorra durante el fin de semana. El momento quedó captado por las cámaras de la transmisión del encuentro correspondiente a la segunda división.

El hecho ocurrió durante el partido y, tras el choque, quedó inconsciente sobre el césped. El impacto fue fuerte y el personal sanitario intervino en el campo de juego. El arquero Jesús Owono fue expulsado de inmediato y se fue sin protestar.

| Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas.



Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026 Pero al momento en el que el futbolista quedó tendido en el suelo, los futbolistas de ambos equipos pidieron médico y logaron estabilizarlo antes de trasladarlo en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El encuentro debió suspenderse por la gravedad del asunto y el jugador llegó rápidamente al hospital y quedó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su estado empeoró durante la madrugada y se confirmó el fallecimiento.

El desgarrador comunicado de Tenerife tras la muerte de Jesús DA Miguel Alameda “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agrega el comunicado.

Y cerró: “La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.