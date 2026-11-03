La tajante opinión de Goycochea sobre el choque entre Owono y De Miguel

La trágica muerte del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel sacudió al fútbol mundial y disparó un intenso debate sobre las consecuencias del choque sufrido frente al arquero del FC Andorra. En ese contexto, Sergio Goycochea intervino para volcar su lectura técnica sobre la acción en la que estuvo involucrado Jesús Owono .

Al ser consultado por la maniobra en Radio La Red, el subcampeón del mundo en Italia 1990 contextualizó las circunstancias del juego que derivaron en el desenlace fatal. La gloria de la Selección argentina argumentó que el posicionamiento de los futbolistas en el campo condicionó la resolución del golero rival. Para clarificar la dinámica ofensiva que empujó al golero fuera de su zona de confort, la figura deportiva puntualizó sobre el desarrollo táctico del partido: "Es una clásica jugada donde el equipo está lanzado al ataque" .

El analista deportivo hizo hincapié en las limitaciones reglamentarias que condicionan al guardameta una vez que traspasa los límites reglamentarios del área grande. El exfutbolista enfatizó que la pérdida del uso de los brazos obliga a tomar decisiones extremas con los pies o la cabeza para intentar neutralizar el peligro rival. Para dimensionar el desamparo técnico que sufre el jugador en ese tipo de intervenciones, el exarquero remarcó sobre la maniobra: "No es lo más común que hacés" .

En cuanto a la trayectoria del choque, el panelista analizó la trayectoria del cruce e indicó que la embestida se produjo a la altura del tórax. Asimismo, la figura del conjunto nacional explicó que el grado de concentración puesto en el balón suele cegar al deportista respecto del entorno y los riesgos físicos. Al describir la pérdida de noción espacial que sufren los profesionales en esos segundos cruciales, el entrevistado afirmó: "Para mí el golpe fue en el pecho... Salís como disparado con el objetivo de la pelota, sin pensar otra cosa".

Por último, el exguardameta trazó un paralelo con el violento impacto que sufrió Emiliano "Dibu" Martínez en el fútbol británico, que le ocasionó una fractura mandibular, para ejemplificar la peligrosidad de estas salidas a alta velocidad. Respecto de la responsabilidad jurídica o deportiva del golero del equipo andorrano, el subcampeón mundial consideró: "Hay una torpeza, no veo mala intención" . De cara al futuro del deportista involucrado, eñ exSelección concluyó con un presagio desalentador sobre su estado anímico: "Le va a costar recuperarse" .

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que falleció

Nacido el 21 de septiembre de 1996 en Madrid, Jesús de Miguel Alameda dio sus primeros pasos en el deporte en las divisiones inferiores del CDE Lugo Fuenlabrada y en la división reserva de Leganés. Tras dos campañas, el atacante firmó con apenas 20 años con el Club de Fútbol Internacional de Madrid para disputar el torneo de tercera categoría.

Su recorrido por el ascenso ibérico continuó con un paso por el CF Fuenlabrada en la Segunda División B, certamen en el que jugó la ronda inicial antes de marcharse cedido a préstamo hacia la Unión Adarve. Para la temporada 2019-20, el delantero se incorporó al CDA Navalcarnero, elenco con el cual gró una notable producción goleadora al festejar doce tantos en veintinueve partidos disputados.

Posteriormente, el jugador desembarcó en la Primera División RFEF tras ser transferido al Unionistas CF, para luego concretar su traspaso al Castellón dentro de la misma categoría. En la institución albinegra permaneció a lo largo de tres torneos consecutivos, convirtiéndose en pilar fundamental para conseguir el ascenso y concretar su esperado debut en la Segunda División. Finalmente, en junio de 2025 concretó su arribo al CD Tenerife, donde sus destacadas actuaciones lo posicionaron rápidamente como una de las alternativas ofensivas más importantes para las decisiones tácticas del entrenador Álvaro Cervera.

Más allá de sus logros en el plano deportivo y su crecimiento profesional en la liga española, el deportista mantenía una consolidada vida afectiva junto a sus seres queridos. En el ámbito íntimo, el atacante había conformado un hogar junto a su esposa María, con quien construyó su proyecto familiar durante los últimos años. Fruto de ese vínculo matrimonial, la pareja se había transformado en padres de la pequeña Carla, quien en la actualidad cuenta con apenas un año y medio de edad.