El fútbol, de luto por la muerte de Jesús de Miguel: los otros jugadores que fallecieron por golpes en pleno partido

La trágica partida del atacante del conjunto insular conmueve al fútbol mundial y reabre el doloroso historial de jugadores que sufrieron desenlaces fatales tras chocar contra rivales, compañeros o estructuras perimetrales.

La muerte de Jesús de Miguel , delantero de Tenerife , reabre un repaso doloroso por casos en los que un choque o un impacto durante un partido de fútbol terminó en tragedia . El jugador de 30 años recibió un fuerte golpe en el partido frente a Andorra el fin de semana. La noticia fue confirmada por el club a través de las redes sociales: "Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace" .

La tajante opinión de Goycochea sobre el choque entre Owono y De Miguel

El delantero fue ingresado de urgencia el lunes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en el sur de Tenerife, después de disputar una pelota dividida con Owono a un minuto del final del encuentro . El arquero fue expulsado por el árbitro. El partido se suspendió de forma definitiva en el minuto 108 para que los servicios sanitarios pudieran ingresar a la cancha, atender al jugador y evacuarlo en ambulancia.

De Miguel, formado en Leganés, había pasado por Fuenlabrada, Unionistas de Salamanca y Castellón antes de llegar a Tenerife en la temporada anterior, donde fue clave en el regreso del club a la segunda categoría. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia y Sevilla le dedicaron mensajes de apoyo a su familia, y Espanyol pospuso la presentación de su nuevo entrenador, Eder Sarabia, prevista para este martes.

Lamentablemente, su caso no es el primero, sino que hubo varios episodios en los que un golpe o un choque en pleno partido terminó con la vida de un futbolista.

En septiembre de 1931, el clásico escocés entre Celtic y Rangers quedó marcado por la tragedia tras el accidente sufrido por el legendario arquero John Thomson . El guardameta de 22 años se arrojó a los pies del delantero rival Sam English para disputar un balón suelto, sufriendo un impacto directo e involuntario de la rodilla del atacante en su cabeza. La fuerza del golpe le provocó una fractura de cráneo con laceración cerebral .

Thomson fue retirado en camilla entre la conmoción de los espectadores y trasladado de urgencia al hospital, donde falleció pocas horas después del choque a causa de las severas lesiones sufridas.

José Antonio Gallardo (España, 1985)

Uno de los episodios más recordados en el fútbol de España ocurrió a raíz del fallecimiento de José Antonio Gallardo, arquero de Málaga. El 21 de diciembre de 1985, durante un encuentro frente al Celta de Vigo en Balaídos, el guardameta protagonizó un violento choque fortuito contra el delantero Baltazar.

Las primeras evaluaciones médicas en el hospital solo detectaron una triple fisura en el hueso parietal izquierdo, por lo que fue dado de alta. Sin embargo, con el transcurso de los días su estado de salud sufrió un severo e inesperado deterioro que lo llevó a entrar en coma. Finalmente, Gallardo falleció el 15 de enero de 1986 a los 26 años de edad.

Serhiy Perkhun (Rusia, 2001)

El arquero ucraniano del CSKA Moscú, de 23 años, sufrió un choque de cabezas el 19 de agosto de 2001 durante un partido de la liga rusa ante Anzhi, en Majachkalá. Quedó en coma y murió el 28 de agosto. Dos días antes del accidente había debutado en la selección de Ucrania, en un amistoso ante Letonia.

Serhiy Perkhun, otro arquero fallecido por un golpe en pleno partido.

Choirul Huda (Indonesia, 2017)

El arquero de Persela Lamongan, de 38 años, chocó con su compañero, el brasileño Ramón Rodrigues, el 15 de octubre de 2017, en el primer tiempo de un partido de la liga indonesia ante Semen Padang. Fue trasladado a un hospital de Lamongan, donde murió horas más tarde.

Según un médico del centro, la colisión le provocó un paro respiratorio y cardíaco. Huda había jugado en Persela desde 1999 y acumulaba cerca de 500 partidos en el club.

Sofiane Loukar (Argelia, 2021)

El capitán de MC Saida, de 30 años, murió el 25 de diciembre de 2021 durante un partido de la segunda división argelina ante ASM Orán. En el minuto 26 del primer tiempo disputó una pelota aérea, cayó y se golpeó la cabeza. Recibió asistencia, volvió a la cancha algo confundido y se desplomó diez minutos después.

Según las primeras informaciones, murió por un severo traumatismo craneal seguido de un paro cardíaco, con un segundo episodio cardiorrespiratorio camino al hospital. El caso abrió el debate sobre si se aplicaron los protocolos mínimos para casos de conmoción cerebral.

Raúl Ramírez (España, 2025)

El fútbol español registró un antecedente de profundo dolor en septiembre de 2025 con el fallecimiento del joven guardameta Raúl Ramírez. Con apenas 19 años, el arquero del Club Deportivo Colindres disputaba un encuentro correspondiente a la Tercera RFEF frente al Revilla de Camargo cuando sufrió un violento impacto en la cabeza en una acción fortuita del partido.

Raúl Ramírez y una trágica muerte a los 19 años.

Tras el choque, Ramírez entró en parada cardiorrespiratoria y fue trasladado de urgencia al Hospital Valdecilla de Santander. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por estabilizar su condición y revertir los daños neurológicos, el deportista permaneció dos días hospitalizado hasta que finalmente se confirmó su deceso.

Helar Gonzales Altamirano (Perú, 2025)

El delantero de 21 años de Real Titán NC, de Nueva Cajamarca, chocó con el arquero rival en el minuto 70 de un partido de la Copa Perú ante Defensor Nueva Cajamarca, el domingo 6 de abril de 2025. Quedó inconsciente, fue internado en el hospital EsSalud de Moyobamba y murió el martes 8. Según su hermano, Eliceo, los médicos informaron que la causa fue la rotura de una arteria en la cabeza.

El caso argentino: Emanuel Ortega (2015)

Ortega, un jujeño de 21 años cuyo pase pertenecía a Banfield, jugaba en San Martín de Burzaco, en la Primera C. El 3 de mayo de 2015, a los 44 minutos del primer tiempo ante Juventud Unida, disputó un balón con un rival y se golpeó contra la base de cemento que sostiene el alambrado de la cancha. Sufrió una fractura de cráneo, fue internado en el hospital Lucio Meléndez, de Adrogué, y luego derivado al Sanatorio de la Trinidad Mitre, en Balvanera, donde fue operado dos veces. Murió el 14 de mayo, a las 2:30, once días después del golpe.

Su entrenador, Cristian Ferlauto, había advertido tras el accidente sobre la falta de protección: "La pared está a un metro de la línea".