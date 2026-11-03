Horóscopo de hoy, miércoles 4 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 4 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy tu jornada te trae buenas noticias. En el amor, todo fluye y te sentís acompañado. En tu salud , energía al máximo, ¡te sobra pila! Respecto a tu bolsillo, vienen mejoras y proyectos que te dejan más tranquilo.

(21 de abril al 21 de mayo)

Este miércoles se viene con logros y prosperidad. En cuanto al amor, armonía total, disfrutá. En tu salud, te sentís pleno y vital. Respecto a la economía, controlás todo y aparecen novedades favorables.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tu día trae encanto y comprensión. En el amor, cuidado con las emociones, no te mezcles demasiado. En tu salud, bastante bien, cuidate de los nervios. Respecto al dinero, estabilidad, pero pensá antes de hablar o decidir.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy podés chocar con ideas ajenas. En el amor, evitá discusiones innecesarias. En tu salud, cuidate del estrés. Respecto a tu economía, mejor con diplomacia y tacto, no te precipites a gastar.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Este miércoles te acompaña el optimismo. En el amor, lealtad y buenos vínculos. En tu salud, excelente, te sentís fuerte. Respecto al bolsillo, llegan oportunidades y proyectos que te entusiasman.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El día trae cambios e imprevistos. En el amor habrá tensiones y diferencias, paciencia. En tu salud, bastante bien, aunque con altibajos. Respecto a la economía, buenas chances si usás diplomacia.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tu jornada se tiñe de madurez. En el amor, independencia y vínculos sólidos. En tu salud, tendrás la energía al tope. Respecto al dinero, resolvés diferencias con facilidad y avanzás con confianza.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Este miércoles puede traer crisis en vínculos. En cuanto al amor, controlá tus emociones para evitar choques. En tu salud, regular, cuidá tu mente. Respecto a tu economía, hoy tendrás oportunidades que conviene aprovechar.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy todo se acomoda a tu favor. En el amor, plenitud y alegría. En tu salud, excelente, con fuerza para todo. Respecto al bolsillo, ganancias y metas cumplidas, ¡felicidades!

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Este miércoles te atrae lo material. El plano amoroso estará frío, falta generosidad. En tu salud, bien, aunque con tensiones. Respecto a tu economía, ojo con la administración, organizá mejor tus recursos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tu jornada puede traer tristeza o imprevistos. En el amor, buscá calma y evitá angustias. En tu salud, bajón, cuidá hábitos. Respecto al dinero, proyectos interrumpidos, pero podés remontar si cambiás rutinas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy reina la armonía. En el amor, tratá de evitar discusiones familiares. En tu salud, bastante bien, energía equilibrada. Respecto a tu economía, negociaciones justas te traen resultados positivos y duraderos.