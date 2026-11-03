3 de noviembre de 2026 Inicio
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Conmoción: murió un exrugbier argentino en Australia y realizan una colecta para repatriar su cuerpo

El deportista tenía 34 años y surgió de las inferiores del club La Tablada de Córdoba. La familia no informó las causas de su fallecimiento.

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El exrugbier tenía 34 años.

El exrugbier tenía 34 años.

El rugby cordobés atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Fernando "Nanito" Villarnovo, exjugador de 34 años surgido del club La Tablada. El joven se encontraba radicando en la ciudad de Karratha, Australia, donde trabajaba y continuaba practicando el deporte.

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Si bien las causas de su fallecimiento no trascendieron, su entorno impulsó una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios que permitan a su padre y a su hermana viajar a territorio australiano para despedirlo, así como también para costear la compleja repatriación de sus restos a la Argentina.

La despedida de La Tablada y la red de contención

Villarnovo tuvo un destacado recorrido en el rugby de la provincia: realizó las divisiones inferiores en el club de barrio Urca e integró el plantel de Primera División de la institución.

A través de sus canales oficiales, el club cordobés expresó sus condolencias: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Villarnovo. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones y enviamos nuestras más sinceras condolencias".

Fernando Villarnovo tenía 34 años.

Fernando Villarnovo tenía 34 años.

Por su parte, el grupo de amigos de "Nanito" apeló a la solidaridad de la comunidad deportiva: "Con mucho dolor despedimos a Nanito. Sus amigos estamos organizando una colecta para que su papá y su hermana Jor puedan viajar a despedirlo, y para ayudar a cubrir los altos costos de los trámites necesarios. Si no podés colaborar, compartir también ayuda".

Muerte de Fernando Villarnovo: cómo colaborar con la colecta solidaria

Quienes deseen brindar asistencia económica a la familia de Fernando Villarnovo para cubrir los costos del traslado y los trámites administrativos pueden realizar una transferencia a la siguiente cuenta bancaria:

Alias: Nanovillarnovo

Titular: Villarnovo Fernando Cesar

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