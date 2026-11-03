Pedro Rosemblat le reclamó a los invitados que devuelvan los objetos que robaron de su boda con Lali Espósito

El conductor expuso que sus propios compañeros de programa se llevaron un dispositivo que debían devolver al finalizar la fiesta. También había desaparecido un accesorio de su flamante esposa y lo recuperó en vivo.

Pedro Rosemblat denunció en el canal de streaming Gelatina que cuatro de sus invitados se llevaron una cámara digital que desde la organización de su boda con Lali Espósito les habían otorgado para que pudieran registrar el casamiento en vez de usar sus celulares. " Había 30 cámaras y faltaban cuatro ", describió el conductor sobre el final de la fiesta.

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"Se tomó una decisión, que es que los celulares estuvieran contenidos ", explicó Rosemblat en el programa Industria nacional y reivindicó la "excelente" elección: "Lo cual hizo que en ningún momento se viera esta situación espantosa ni esta escena espantosa. Estaba todo el mundo conversando, bailando ".

"Uno, como organización, brinda la cámara, el invitado saca la foto y al irse deja la cámara para que uno que se ha casado tenga ese registro ", continuó su explicación y agregó que las cámaras tenían un cartel grande con una indicación clara: "Devolver a los organizadores".

Aún así, al día siguiente descubrieron que algunos dispositivos no habían regresado. "Porque los delitos a la larga o a la corta se descubren, se busca la lista. Había 30 cámaras y faltaban cuatro ", contó el periodista.

Lo insólito fue que dos de los ladrones estaban presentes y escuchando el relato. Marcos Aramburu y Lía Copello fueron dos de las cuatro personas que se llevaron la cámara tras la fiesta. "Cuando me estoy por acostar, toco en mi pantalón lo que yo pensaba que era mi celular y era una cámara ", reconoció el escritor al aire.

"Fue sin querer", se excusó la ilustradora tras admitir que también se había llevado una cámara a su casa. La panelista explicó que, cuando se dio cuenta de que tenía el dispositivo, ya no quedaban personas de la organización para recibirlo.

Rosemblat coincidió: "Fue descuido. Uno no se da cuenta". Todavía resta descubrir quiénes se quedaron con las otras dos cámaras.

El accesorio perdido de Lali Espósito

El conductor también denunció que su flamante esposa volvió a casa sin un accesorio para la cabeza que había preparado especialmente para la boda. "Al día siguiente no encuentro el casco. ¿Dónde está el casco?", relató Rosemblat y al revisar un video de la fiesta descubrió que el accesorio había terminado en la cabeza de Ian Ayesa, uno de los invitados.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito en su casamiento en San Telmo. Captura de la transmisión por Gelatina.

Ayesa explicó que había encontrado el accesorio cuando se retiraba y que, a las cinco y media de la mañana, le había enviado un mensaje a Pedro para avisarle. Rosemblat leyó el texto al aire: "Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza".

Luego contó que el productor, le había prometido devolvérselo el martes, lo que terminó sucediendo en el ciclo. Entre risas, Ayesa reconoció que había visto el tocado tirado y decidió llevárselo.