3 de noviembre de 2026 Inicio
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Mató a su pitbull a puñaladas para salvar a su madre, que estaba siendo atacada

La mujer, de 39, años sufrió mordeduras en las cuatro extremidades. Su hijo de 24 intervino con un arma blanca y se lesionó el tórax en el forcejeo. Ambos quedaron internados en el hospital Cullen de Santa Fe.

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El animal murió por las estocadas recibidas.

El animal murió por las estocadas recibidas.

Un joven de 24 años apuñaló y mató a su propio perro pitbull este martes en una vivienda del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, para rescatar a su madre de 39 años mientras el animal la atacaba con ferocidad.

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El episodio escaló hasta un punto crítico ante la imposibilidad de separar a la mascota de la víctima. Por esa razón, el muchacho tomó un cuchillo para frenar la agresión y, durante el intenso forcejeo contra el canino, se causó una herida accidental en el cuerpo.

Tras el dramático evento, el animal falleció en el lugar debido a las estocadas recibidas. En tanto, una ambulancia trasladó a ambos integrantes de la familia de urgencia hacia el hospital José María Cullen.

El director del hospital precisó el estado de salud de las víctimas

La dueña del perro ingresó al centro de salud con un cuadro severo producto de múltiples lesiones. Los médicos constataron mordeduras de gravedad distribuidas en sus cuatro miembros.

El director del establecimiento sanitario, Bruno Moroni, detalló la gravedad del caso en declaraciones a la prensa local. Sobre la situación de la mujer, el profesional explicó que se trató de: "Una paciente que requirió una intervención quirúrgica para realizar toilette (limpieza) de las heridas".

Por su parte, el hijo de la víctima recibió atención médica por un cuadro diferente. Sus lesiones no correspondieron a las dentelladas de la mascota, sino a un corte profundo provocado por la misma cuchilla que utilizó para el rescate.

El titular del hospital describió la intervención que necesitó el joven tras el accidente doméstico. Moroni informó sobre: "Un paciente que ingresó vinculado al mismo episodio, pero con una herida de arma blanca a nivel de hemitórax derecho superior, donde presentó un neumotórax y se le colocó un tubo de drenaje pleural para la resolución de este neumotórax".

Ambos pacientes permanecen alojados en salas de cuidados generales con una evolución favorable y estabilidad hemodinámica.

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