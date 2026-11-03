3 de noviembre de 2026 Inicio
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El desgarrador mensaje de Lionel Messi por la muerte del jugador de Tenerife Jesús de Miguel

El capitán del Inter Miami envió sus condolencias tras el trágico fallecimiento del jugador español, que sufrió un golpe en el pecho en pleno partido.

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Messi habló sobre Jesús de Miguel.

Messi habló sobre Jesús de Miguel.

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El futbolista Lionel Messi publicó un sentido mensaje tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel de Alamada, el delantero de 30 años del CD Tenerife, que falleció luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un fuerte golpe en el pecho que recibió frente a FC Andorra.

Mateo Amarilla, el 10 de River, metió un golazo en el partido.
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A través de sus redes sociales, eligió expresarse: “No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”. Y adjuntó una imagen del jugador fallecido.

El hecho ocurrió durante el partido y, tras el choque, quedó inconsciente sobre el césped. El impacto fue fuerte y el personal sanitario intervino en el campo de juego. El arquero Jesús Owono fue expulsado de inmediato y se fue sin protestar.

El encuentro debió suspenderse por la gravedad del asunto y el jugador llegó rápidamente al hospital y quedó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su estado empeoró durante la madrugada y se confirmó el fallecimiento.

El desgarrador comunicado de Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agrega el comunicado.

Y cerró: “La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.

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