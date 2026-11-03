Lucas Bertero rompió en llanto al contar la estafa millonaria que sufrió: "Me quedé en la calle"

El periodista se quebró en vivo en el programa de Moria Casán al revelar cómo unos delincuentes le robaron 20 millones de pesos y sacaron créditos a su nombre.

Lucas Bertero le contó a Moria Casán el duro momento que atraviesa tras haber sido víctima de una estafa millonaria. Al borde de las lágrimas, el periodista relató cómo unos delincuentes lograron engañarlo y le robaron 20 millones de pesos, una situación que terminó afectándolo tanto económica como familiarmente.

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Quien comenzó dando detalles de lo sucedido fue el periodista Pampa Mónaco, quien explicó cómo comenzó todo: “A principios de septiembre, Lucas se despertó sin Internet y buscó en su celular la página web de la operadora que le brinda el servicio. Ahí empezó todo”.

“Figuraba un link como el verdadero de atención al cliente de esta empresa y terminó hablando con los estafadores. Le empezaron a pasar una serie de códigos que él fue poniendo en su teléfono, siempre pensando que hablaba con la compañía, y entraron a sus datos. Esta estafa terminó con 20 millones de pesos robados y créditos millonarios a su nombre", detalló.

Visiblemente angustiado, Bertero tomó la palabra en La Mañana con Moria y contó cómo cayó en la trampa de los delincuente s. “Me vaciaron toda la cuenta. Como contó Pampa, este no fue el típico caso en el que te llaman o te quieren robar tu WhatsApp. Ese tema yo lo tenía clarísimo. Acá pensé que hablaba con la compañía de Internet”, explicó.

Lejos de haber terminado, el calvario del periodista continúa. Según denunció, todavía mantiene un conflicto con la billetera virtual que, además de no reconocer la estafa, le envía mensajes amenazantes a diario.

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Al recordar lo que vivió durante los últimos dos meses, Bertero no pudo contener las lágrimas y se quebró durante el móvil con Moria Casán. “Uno se levanta para ir a laburar, para llevar a sus hijos al colegio, para vivir y en una hora y media te cambia la vida”, expresó con la voz entrecortada.

Sin embargo lo más angustiante llegó cuando recordó cómo quedó su situación económica inmediatamente después de la estafa y las dificultades que tuvo que enfrentar para cubrir sus necesidades más básicas.

“Me quedé en la calle. No tenía tarjeta de crédito ni débito, no tenía billetera virtual, no tenía nada. No tenía un peso. Me tuvieron que traer dinero en efectivo para poder ir a comprar. No podía hacer nada. Entré en un espiral del que pensé que no salía más”, concluyó.

El relato de Lucas Bertero en su cuenta personal: "Una pesadilla"

El calvario para el periodista comenzó a principios de septiembre, cuando cayó en las redes de una inédita estrategia de ciberdelincuencia. “El 7 de septiembre mi vida se convirtió en una pesadilla; fui víctima de una estafa virtual con modalidad nueva, muy creativa por cierto”, expresó el conductor en su perfil de Instagram bajo el título “A mí no me va a pasar”, donde admitió haber quedado sumido en un estado de desprotección total tras el repentino ataque digital.

“Solo tenía preguntas, pánico y culpa”, agregó el comunicador, reflejando el impacto psicológico que le generó no entender cómo habían vulnerado su privacidad y la frustración inmediata por sentirse responsable de la maniobra engañosa.

Lucas Bertero vía instagram.

La esrafa derivó en perjuicios económicos severos, acompañados por un clima de extorsión permanente. “¿Cómo es que cualquiera puede hacer lo que quiera con mis datos?”, se preguntó el animador, al tiempo que repasó el saldo desastroso de la operación maliciosa: “Cuentas vacías, préstamos millonarios y amenazas, un infierno”, sostuvo la figura televisiva, visibilizando la impunidad con la que actuaron los estafadores.

“Hoy, volviendo a mi vida, necesito decir gracias a Martín Leguizamón, a Fernando Burlando por el gran trabajo y contención”, manifestó el periodista, reconociendo la labor técnica y emocional desempeñada por los reconocidos abogados para devolverle la tranquilidad tras el trago amargo.