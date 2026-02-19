19 de febrero de 2026 Inicio
El Ascenso, lleno de figuras: los 10 futbolistas destacados que juegan en la Primera Nacional

La segunda categoría argentina inició una nueva temporada con incorporaciones de trayectoria internacional y pasado en la elite.

Diez apellidos con recorrido en el fútbol de elite buscarán el ascenso en 2026.

  • La Primera Nacional 2026 comenzó el 13 de febrero con 36 equipos en competencia.

  • Varios clubes apostaron por nombres con recorrido en Primera División y ligas del exterior.

  • Ex campeones y protagonistas internacionales bajaron de categoría en busca de protagonismo.

  • El torneo entregará dos ascensos y promete un campeonato de alto nivel.

La Primera Nacional 2026 levantó el telón con un escenario que combina historia, ambición y jerarquía. Con 36 instituciones en carrera y dos plazas rumbo a la máxima categoría, el campeonato cuenta con 10 futbolistas destacados que supieron brillar en la elite y que ahora competirán en la segunda división.

El mercado de pases dejó movimientos de alto impacto: regresos al país, retornos a clubes de origen y apuestas por experiencia internacional. Varios equipos decidieron incorporar apellidos con recorrido en Primera División y ligas del exterior, elevando la expectativa sobre el nivel del certamen.

Entre trayectorias consagradas y promesas que buscan relanzarse, la categoría sumó jerarquía en puestos clave. En un torneo extenso y exigente, la presencia de estas figuras puede resultar determinante en la pelea por los dos ascensos.

Ricardo Centurión

El volante ofensivo de 33 años se sumó a Racing de Córdoba con la intención de relanzar su carrera. Tras un paso reciente por Oriente Petrolero de Bolivia, donde marcó nueve goles en 31 presentaciones, el ex Boca y Racing intentará transformarse en la figura más convocante del certamen. Su experiencia en el fútbol brasileño y europeo respalda una trayectoria que lo posiciona como uno de los apellidos más resonantes.

Ricardo Centurión - Racing de Córdoba
Ricardo Centurión llegó a Racing de Córdoba tras marcar 9 goles en 31 partidos en Bolivia.

Alan Ruíz

El zurdo de 32 años recaló en Nueva Chicago luego de haber estado seis meses sin club. Formado en Gimnasia y Esgrima La Plata, tuvo pasos por Gremio y Sporting Lisboa, y dejó su mejor versión en Colón. Entre 2024 y 2025 defendió los colores del Estrela Amadora en Portugal, con 28 partidos y un tanto convertido.

Alan Ruíz - Nueva Chicago
Alan Ruíz se sumó a Nueva Chicago luego de su paso por Estrela Amadora de Portugal.

Gonzalo Castellani

El mediocampista regresó a Ferro para iniciar su tercer ciclo. Tras un conflicto con el entrenador Alfredo Grelak en 2025 y un paso posterior por Unión Española, decidió volver al club donde acumula 44 encuentros y dos goles. También registra antecedentes en Boca y Villarreal.

Gonzalo Castellani - Ferro
Gonzalo Castellani inicia su tercer ciclo en Ferro, donde ya disputó 44 encuentros.

Federico Lértora

Con 35 años, volvió a Colón luego de quedar libre del Querétaro de México a mediados de 2025. Superó los 100 partidos con el Sabalero y fue campeón de la Copa de la Liga en 2021. También fue figura en Belgrano y Godoy Cruz.

Federico Lértora - Colón
Federico Lértora regresó a Colón tras quedar libre del Querétaro y supera los 100 partidos en el club.

Darío Sarmiento

El extremo zurdo de 22 años representa una apuesta de proyección para Colón. Surgido en Estudiantes de La Plata, fue transferido al City Group tras apenas 22 encuentros. Pasó por Girona y luego estuvo un año y medio en Tigre.

Darío Sarmiento - Colón
Darío Sarmiento, ex Estudiantes, fue vendido al City Group y ahora apuesta por Colón.

Emanuel Insúa

El defensor de 34 años llegó a Colegiales para reconvertirse como zaguero o stopper. Surgido en Boca, no jugaba en el país desde 2024, cuando vistió la camiseta de Banfield. Su última experiencia fue en Athens Kallithea, en la segunda división griega, con 13 partidos y un gol.

Emanuel Insúa - Colegiales
Emanuel Insúa arribó a Colegiales tras su experiencia en la segunda división de Grecia.

Marcelo Benítez

El lateral izquierdo de 35 años se incorporó a Güemes tras un breve paso por Atlético Tembetary de Paraguay. Con Defensa y Justicia conquistó la Sudamericana 2020 y la Recopa 2021, y también tuvo actuaciones destacadas en Godoy Cruz.

Marcelo Benítez - Güemes
Marcelo Benítez, campeón internacional con Defensa y Justicia, reforzó a Güemes.

Gustavo Cabral

El zaguero de 40 años firmó con Almirante Brown luego de una extensa carrera internacional. Surgido en Racing y con pasado en River, jugó siete temporadas en Celta de Vigo y luego en Pachuca. Incluso participó en el último Mundial de Clubes.

Gustavo Cabral - Almirante Brown
Gustavo Cabral firmó con Almirante Brown tras una extensa carrera en España y México.

Mauricio Cuero

El extremo colombiano, de 33 años, reforzó a Deportivo Madryn tras un 2025 sin actividad. Tuvo pasos por Olimpo, Banfield, Independiente y Deportivo Garcilaso. El conjunto patagónico viene de perder la final por el segundo ascenso y busca revancha.

Mauricio Cuero - Deportivo Madryn
Mauricio Cuero se incorporó a Deportivo Madryn luego de un año sin actividad oficial.

Víctor Salazar

El lateral derecho de 32 años llegó a San Martín de Tucumán tras finalizar su préstamo en Sportivo Ameliano. Surgido en Rosario Central y con ciclo destacado bajo la conducción de Claudio Coudet, también jugó en San Lorenzo y en Olimpia de Paraguay. En su última temporada disputó 24 partidos.

Víctor Salazar - San Martín (T)
Víctor Salazar llegó a San Martín (T) tras disputar 24 partidos en su última temporada.

