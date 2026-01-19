19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Los 5 futbolistas más destacados que disputarán el Torneo Apertura 2026

Los equipos de Primera se ponen a punto para el campeonato, que comenzará el jueves 22 de enero. Más allá de los refuerzos, cinco jugadores se destacan como las figuras a seguir este semestre.

Por
Paredes

Paredes, figura y cerebro de Boca, es uno de los jugadores más importantes del Apertura.

  • La primera fecha del Torneo Apertura 2026 se jugará entre el jueves 22 y el domingo 25 de enero.
  • El formato será el mismo que el año pasado: fase regular y play-offs, que se definirán antes del inicio del Mundial 2026.
  • Aunque hubo movimientos importantes en el mercado de pases, las principales figuras ya estaban en sus clubes el año pasado.
  • Los cinco futbolistas más destacados del torneo son Leandro Paredes (Boca), Ángel Di María (Rosario Central), Juan Fernando Quintero (River), Valentín Carboni (Racing) y Hernán López Muñoz (Argentinos).

Todos los equipos de Primera entraron en la cuenta regresiva antes de su debut en el Torneo Apertura 2026, cuya primera fecha se jugará entre el jueves 22 y el domingo 25 de enero. El formato será el mismo que el año pasado: una fase regular con dos zonas de 15 equipos cada una, y luego los play-offs.

Alexis Mac Allister marcó tendencia con un look urbano y muy canchero.
Te puede interesar:

El look "lluvioso" de Alexis Mac Allister que muchos querrán copiar: tiene mucho estilo

Aunque aún no se confirmaron las fechas para los cruces de eliminación directa, a los que clasificarán los ocho mejores equipos de cada zona, el objetivo es cerrar el torneo antes del 11 de junio, cuando comenzará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la participación de la Selección argentina.

La mayoría de los clubes aprovecharon el mercado de pases de enero para reforzarse y traer nuevas incorporaciones, pero muchos jugadores clave tendrán continuidad en sus clubes respecto al año pasado. Estos son los cinco futbolistas más destacados que disputarán el Torneo Apertura 2026.

1. Leandro Paredes - Boca

paredes union

El campeón del mundo fue el eje futbolístico del Xeneize a lo largo del Torneo Clausura, y también uno de los jugadores más influyentes de toda la fase regular. Dominó el ritmo de juego con 1.001 pases completados sobre 1.152 intentados y una precisión del 86,89%, números que demuestran su rol como el cerebro de Boca. Jugó 18 partidos, anotó un gol y repartió 4 asistencias. El gran desafío para este año será ir por la séptima Copa Libertadores.

2. Ángel Di María - Rosario Central

Ángel Di María

Su regreso a Arroyito fue uno de los eventos futbolísticos más importantes del 2025. Fideo cumplió con las expectativas y de inmediato se convirtió en la figura y conductor del equipo. Incluso ganó su primer título con el club, que se consagró como Campeón de Liga, aunque no estuvo exento de polémica. Durante el Torneo Clausura jugó 17 partidos, convirtió 7 goles y repartió 3 asistencias. A nivel individual, recibió el premio Olimpia de Plata en fútbol.

3. Juan Fernando Quintero - River

Juan Fernando Quintero, campeón de la Libertadores 2018 con River

Marcelo Gallardo ya anticipó que Juanfer tendrá un papel clave en el equipo durante la temporada 2026: fue capitán en la victoria 1 a 0 ante Millonarios en Montevideo, el primer amistoso del año para el club de Núñez. Al no jugar la Copa Libertadores, todos los cañones apuntan al Torneo Apertura, donde la creatividad y el desequilibrio del colombiano serán clave. Durante 2025 jugó 21 partidos, anotó un gol y repartió 3 asistencias.

4. Valentín Carboni - Racing

valentin carboni

Después de una dura lesión y un paso irregular por Europa, el mediocampista de 20 años se perfila como una de las apuestas más interesantes para el Torneo Apertura. El campeón de la Copa América 2024 sabe que Lionel Scaloni lo sigue de cerca y tendrá que demostrar su talento si quiere soñar con el Mundial 2026. Principalmente, irá en busca de continuidad. Durante la temporada 2025 jugó 15 partidos y convirtió un gol.

5. Hernán López Muñoz - Argentinos Juniors

hernan lopez muñoz

Más allá del vínculo simbólico con el Bicho (es sobrino nieto de Diego Armando Maradona), el enganche se convirtió en una de las grandes revelaciones del Torneo Clausura 2025, en el que se destacó por su creatividad y capacidad goleadora. En total, disputó 20 partidos en los que anotó 7 tantos y aportó una asistencia. Este año buscará consolidarse como la figura del equipo, tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores, que jugará desde la Fase 2.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel tras el triunfo ante Olimpia

Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel ante Olimpia: la frase de Úbeda que encendió las alarmas

Tomás Belmonte, autor del segundo gol de Boca.

Boca cerró la pretemporada con una alegría: derrotó 2-1 a Olimpia en San Nicolás

El Colo Barco la rompe en Francia y ya está en la mira del Bayern Münich.
play

El picante gesto del Colo Barco que sacudió el clásico entre Estrasburgo y Metz

Enzo Fernández está en la mira de un grande de Europa.

Ni Barcelona ni Real Madrid: el gigante de Europa que quiere a Enzo Fernández

La Selección argentina buscará defender el título mundial en 2026.

Argentina y su gran desafío en el Mundial 2026: defender el título y lograr lo que solo dos selecciones pudieron

Marcelo Gallardo apuesta a este jugador para la temporada 2026.

La oferta millonaria que River rechazó por uno de sus futbolistas

Rating Cero

La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo. 

Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026

Merakio, que viajaba junto a su pareja, se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo.

"Pensé que nos moríamos": la conmoción de Merakio, el influencer argentino que se salvó del choque en España

Ahora llegó a la gran N roja Amar, perder, una serie turca de tan solo ocho capítulos, se trata de una producción de drama romántico que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

De qué se trata Amar, perder, la serie turca con pocos capítulos que acaba de llegar a Netflix

Rusherking aseguró que una exnovia se tatuó su boca y en las redes demostraron que es La China Suárez

La sorpresiva revelación de Rusherking a Wanda Nara sobre la China Suárez

John Stamos impacta con su nuevo look a los 62 años.

La impresionante transformación de John Stamos: así se ve con su nuevo cambio de look

Matt Damon y Ben Affleck se lucen en la nueva película de Netflix. 
play

Están Ben Affleck y Matt Damon y es un thriller policial que la rompe en Netflix: un relato muy crudo

últimas noticias

Hermosos paisajes, aventuras y la mejor gastronomía.

Turismo en Argentina: el lugar perfecto para quienes buscan naturaleza y esquivar el calor agobiante en el verano 2026

Hace 6 minutos
La historia estará encabezada por Yahya Abdul-Mateen II, quien interpretará a Simon Williams, un actor que enfrenta dificultades para conseguir trabajo. 

Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026

Hace 10 minutos
Tanto la FAO como la OMS y la Asociación Americana del Corazón avalan su consumo habitual.

Esto le pasa al cuerpo si como tres huevos por día: te sorprenderá

Hace 13 minutos
Pueblo destacado de Uruguay,

Naturaleza, identidad rural y una hospitalidad única: el pueblo uruguayo para visitar en 2026

Hace 17 minutos
Conocé los distintos tips que existen para cocinar chorizos en la parrilla

Los trucos para hacer los mejores chorizos a la parrilla

Hace 19 minutos