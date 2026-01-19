Los 5 futbolistas más destacados que disputarán el Torneo Apertura 2026

Los equipos de Primera se ponen a punto para el campeonato, que comenzará el jueves 22 de enero. Más allá de los refuerzos, cinco jugadores se destacan como las figuras a seguir este semestre.

Todos los equipos de Primera entraron en la cuenta regresiva antes de su debut en el Torneo Apertura 2026, cuya primera fecha se jugará entre el jueves 22 y el domingo 25 de enero. El formato será el mismo que el año pasado: una fase regular con dos zonas de 15 equipos cada una, y luego los play-offs.

Aunque aún no se confirmaron las fechas para los cruces de eliminación directa, a los que clasificarán los ocho mejores equipos de cada zona, el objetivo es cerrar el torneo antes del 11 de junio, cuando comenzará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la participación de la Selección argentina.

La mayoría de los clubes aprovecharon el mercado de pases de enero para reforzarse y traer nuevas incorporaciones, pero muchos jugadores clave tendrán continuidad en sus clubes respecto al año pasado. Estos son los cinco futbolistas más destacados que disputarán el Torneo Apertura 2026.

El campeón del mundo fue el eje futbolístico del Xeneize a lo largo del Torneo Clausura, y también uno de los jugadores más influyentes de toda la fase regular. Dominó el ritmo de juego con 1.001 pases completados sobre 1.152 intentados y una precisión del 86,89%, números que demuestran su rol como el cerebro de Boca. Jugó 18 partidos, anotó un gol y repartió 4 asistencias. El gran desafío para este año será ir por la séptima Copa Libertadores.

Su regreso a Arroyito fue uno de los eventos futbolísticos más importantes del 2025. Fideo cumplió con las expectativas y de inmediato se convirtió en la figura y conductor del equipo. Incluso ganó su primer título con el club, que se consagró como Campeón de Liga, aunque no estuvo exento de polémica. Durante el Torneo Clausura jugó 17 partidos, convirtió 7 goles y repartió 3 asistencias. A nivel individual, recibió el premio Olimpia de Plata en fútbol.

3. Juan Fernando Quintero - River

Juan Fernando Quintero, campeón de la Libertadores 2018 con River TNT Sports

Marcelo Gallardo ya anticipó que Juanfer tendrá un papel clave en el equipo durante la temporada 2026: fue capitán en la victoria 1 a 0 ante Millonarios en Montevideo, el primer amistoso del año para el club de Núñez. Al no jugar la Copa Libertadores, todos los cañones apuntan al Torneo Apertura, donde la creatividad y el desequilibrio del colombiano serán clave. Durante 2025 jugó 21 partidos, anotó un gol y repartió 3 asistencias.

4. Valentín Carboni - Racing

valentin carboni

Después de una dura lesión y un paso irregular por Europa, el mediocampista de 20 años se perfila como una de las apuestas más interesantes para el Torneo Apertura. El campeón de la Copa América 2024 sabe que Lionel Scaloni lo sigue de cerca y tendrá que demostrar su talento si quiere soñar con el Mundial 2026. Principalmente, irá en busca de continuidad. Durante la temporada 2025 jugó 15 partidos y convirtió un gol.

5. Hernán López Muñoz - Argentinos Juniors

hernan lopez muñoz

Más allá del vínculo simbólico con el Bicho (es sobrino nieto de Diego Armando Maradona), el enganche se convirtió en una de las grandes revelaciones del Torneo Clausura 2025, en el que se destacó por su creatividad y capacidad goleadora. En total, disputó 20 partidos en los que anotó 7 tantos y aportó una asistencia. Este año buscará consolidarse como la figura del equipo, tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores, que jugará desde la Fase 2.