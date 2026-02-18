Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones" La periodista habló de las marcas que le dejó la verdadera pasión que tenía durante su etapa dorada como modelo. + Seguir en







La modelo habló de sus pasiones encontradas: la moda de alta costura y el fútbol de potrero. Redes sociales

Chechu Bonelli, separada del exfutbolista Darío Cvitanich, confesó cómo fue su pasado como modelo y sus inicios en el periodismo deportivo como : "A veces llegaba a los desfiles repleta de moretones".

La comunicadora reveló que la pelota es su pasión desde chica, con el baby fútbol en su San Nicolás natal, y que nunca abandonó aún en su carrera de modelo y hasta hoy: "Me decían: '¿Qué te pasó?'",

"No, fui a jugar al fútbol el fin de semana y salió la arquera a rechazar una pelota y me la dio de lleno...", y la maquilladora la miraba descreída: "'Dale, ¿es verdad todo esto que me estás contando?. 'Bueno, maquillaje y se tapa'".