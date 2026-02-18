Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones"

Chechu Bonelli, separada del exfutbolista Darío Cvitanich, confesó cómo fue su pasado como modelo y sus inicios en el periodismo deportivo como : "A veces llegaba a los desfiles repleta de moretones".
La periodista habló de las marcas que le dejó la verdadera pasión que tenía durante su etapa dorada como modelo.
La comunicadora reveló que la pelota es su pasión desde chica, con el baby fútbol en su San Nicolás natal, y que nunca abandonó aún en su carrera de modelo y hasta hoy: "Me decían: '¿Qué te pasó?'",
"No, fui a jugar al fútbol el fin de semana y salió la arquera a rechazar una pelota y me la dio de lleno...", y la maquilladora la miraba descreída: "'Dale, ¿es verdad todo esto que me estás contando?. 'Bueno, maquillaje y se tapa'".
Bonelli trabaja hace años en los medios deportivos, cuando comenzó en el año 2010 con la conducción de Fútbol para Todos, para Fox Sports, y desde el año 2017 está en el noticiero de ESPN. Además, mantiene su faceta como modelo, habiendo participado recientemente en eventos como el Pinamar Moda Look 2026. Desde julio pasado, está separada del exfutbolista, tras 14 años de matrimonio y tres hijas.