¿Qué arcángel te protege cada día 19? Descubrilo acá

muchas personas creen que cada fecha del calendario tiene una energía especial. En ese marco, esta jornada suele asociarse, dentro de la tradición espiritual y la angelología moderna, con la protección de un arcángel.
Aunque la Iglesia Católica reconoce oficialmente a tres arcángeles —Miguel, Gabriel y Rafael— en corrientes espirituales más amplias también se menciona a Uriel como guía de la sabiduría y la iluminación.
El nombre Uriel significa “Luz de Dios” o “Fuego de Dios”. En la tradición espiritual se lo vincula con:
La claridad mental
La toma de decisiones importantes
La transformación personal
La prosperidad y la abundancia consciente
Porqué el arcángel Uriel te protege cada día 19 del mes
Desde la numerología, el número 19 combina la energía del 1 —liderazgo e iniciativa— con la del 9 —cierre de ciclos y aprendizaje—. Esa unión simboliza renovación y conciencia, cualidades que muchas corrientes atribuyen al arcángel Uriel.
Por eso, quienes siguen estas creencias sostienen que cada 19 es un buen momento para:
Pedir claridad ante una decisión
Iniciar proyectos personales
Reflexionar sobre cambios de etapa
Practicar la gratitud
Es importante aclarar que la asociación del día 19 con Uriel no forma parte de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, sino de tradiciones espirituales y corrientes esotéricas que vinculan fechas con energías simbólicas. Más allá de las creencias, muchas personas utilizan estos rituales como espacios de reflexión personal y conexión interior.