¿Qué arcángel te protege cada día 19? Descubrilo acá

¿Qué arcángel te protege cada día 19 del mes?

El día 19 del mes se asocia, en corrientes de angelología moderna, con la protección del arcángel Uriel.

Uriel simboliza sabiduría, claridad mental y transformación personal, y su nombre significa “Luz de Dios”.

Desde la numerología, el número 19 combina liderazgo (1) y cierre de ciclos (9), lo que refuerza su vínculo con procesos de cambio.

Esta creencia no forma parte de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, sino de tradiciones espirituales y esotéricas.

Aunque la Iglesia Católica reconoce oficialmente a tres arcángeles —Miguel, Gabriel y Rafael— en corrientes espirituales más amplias también se menciona a Uriel como guía de la sabiduría y la iluminación.

El nombre Uriel significa “Luz de Dios” o “Fuego de Dios”. En la tradición espiritual se lo vincula con:

La claridad mental

La toma de decisiones importantes

La transformación personal

La prosperidad y la abundancia consciente arcangel uriel Porqué el arcángel Uriel te protege cada día 19 del mes Desde la numerología, el número 19 combina la energía del 1 —liderazgo e iniciativa— con la del 9 —cierre de ciclos y aprendizaje—. Esa unión simboliza renovación y conciencia, cualidades que muchas corrientes atribuyen al arcángel Uriel.

Por eso, quienes siguen estas creencias sostienen que cada 19 es un buen momento para: