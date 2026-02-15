La particular historia de Control Orientado, el equipo que quiere dar sus primeros pasos en el fútbol argentino

Con base en Benavídez y seis años de vida, la institución se anotó en el Promocional Amateur para intentar ingresar al esquema profesional.

El mapa del fútbol argentino continúa ampliando su base con proyectos que intentan recorrer el camino desde el amateurismo hacia las categorías rentadas. En ese escenario aparece Control Orientado , una institución joven que oficializó su participación en el Torneo Promocional Amateur , certamen que funciona como puerta de acceso a la estructura profesional de la Asociación del Fútbol Argentino.

La entidad nació en 2020 como escuelita y entrenó de manera virtual durante la pandemia.

Con sede en Benavídez y apenas seis años de trayectoria institucional , el club se convirtió en el segundo anotado para la próxima edición, detrás de Uribelarrea . La competencia surgió tras la fusión de la Primera D con la C en 2023 y se consolidó como un espacio estratégico para entidades que buscan un cupo dentro del organigrama afista.

Aún sin fecha confirmada de inicio y con varios lugares vacantes, si se toma como referencia la edición 2025, que contó con 12 equipos, el torneo mantiene interrogantes abiertos. Sin embargo, para Control Orientado el simple hecho de inscribirse representa un paso estructural en su crecimiento deportivo e institucional .

El origen del club dista del modelo tradicional del Ascenso. No comenzó con una cancha propia ni con una estructura competitiva formal, sino como una escuelita de fútbol fundada en 2020 en un pequeño predio de Garín, con apenas 20 chicos. La irrupción de la pandemia obligó a trasladar los entrenamientos a la virtualidad durante casi un año, una experiencia atípica que marcó el ADN del proyecto.

El nombre responde a una enseñanza técnica convertida en identidad. Su fundador, Miguel Cisterna , ex enganche, repetía la importancia de dominar la pelota antes de decidir la jugada . Ese concepto pedagógico terminó sintetizando el espíritu formativo de una institución que pasó de entrenar por Zoom a proyectarse en el ámbito profesional.

En 2021 regresó la actividad presencial y se produjo el primer salto competitivo al incorporarse a la Liga Metro, donde obtuvo títulos en dos categorías en su temporada debut. El crecimiento continuó en 2022 con la mudanza a un predio propio en Benavídez, desarrollado desde cero y equipado con cuatro canchas, una de césped sintético, todas con iluminación para ampliar la carga semanal de entrenamientos.

Actualmente, el club supera los 600 jugadores y compite en cuatro ligas, incluidas competencias organizadas por la AFA y Metro. En apenas tres años dentro del ecosistema afista consiguió 11 campeonatos en infantiles y juveniles, un respaldo deportivo que fortaleció su presentación ante el Promocional.

La Primera División, creada en 2025, inició su recorrido en la Liga Escobarense, logró el ascenso y hoy disputa la categoría A. El plantel está compuesto íntegramente por futbolistas formados en las inferiores, con un promedio de edad entre 16 y 18 años. En esta nueva etapa, la dirigencia buscará sumar jugadores con mayor rodaje y anunció la realización de pruebas destinadas a quienes hayan tenido paso por clubes de AFA durante 2025.

Club Control Orientado El proyecto de fútbol formativo ya suma 11 títulos en torneos vinculados a la AFA.

El objetivo inmediato es ejercer la localía en su propio predio; en caso de no obtener la habilitación correspondiente, se evalúa alquilar un estadio alternativo. En medio de un certamen con cupos disponibles y sin calendario definido, Control Orientado apuesta a consolidar un proyecto que combina formación, infraestructura y ambición competitiva.