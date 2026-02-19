La Justicia cerró una causa por presuntas irregularidades en la compra de alimentos contra Sandra Pettovello La Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó que la ministra de Capital Humano no incurrió en ningún delito en la transferencia de $14.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por + Seguir en







Sandra Petovello.

La Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó este jueves el cierre de la investigación contra la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello por presuntas irregularidades en la transferencia de 14.000 millones de pesos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que estaba destinado a la compra de alimentos para comedores comunitarios.

Así lo definieron los jueces de la Sala I del tribunal de alzada Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes rechazaron el recurso presentado por el fiscal federal Franco Picardi y confirmaron el archivo dictado en julio de 2025 por el juez Ariel Lijo, quien ya había considerado la inexistencia del delito.

La causa se inició en febrero de 2024 a partir de una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero, quien acusaba a Petovello de autorizar, a una sola firma, el giro de fondos mencionado al proyecto “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre”, superando el tope permitido de $2.700 millones.

La Cámara resolvió este jueves confirmar el archivo de la causa, al argumentar que la evidencia recolectada en la causa no era suficiente para descartar la presencia de una conducta penalmente relevante.

“Las críticas destinadas a sostener que la operación se habría desarrollado sin respetar los parámetros establecidos por la Ley de Administración Financiera y su decreto reglamentario pierden relevancia frente a las constancias adunadas a la pesquisa que dan cuenta de que la transferencia cuestionada se efectivizó dentro del régimen establecido por el programa de ‘Abordaje Comunitario’, respetando las pautas y controles exigidos por el mismo y por fuera de los criterios fijados por las normas que respaldaron la denuncia originaria de estas actuaciones”, señaló en el fallo juez Mariano Llorens.