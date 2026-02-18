18 de febrero de 2026 Inicio
El descargo de Prestianni tras el escándalo con Vinicius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

El jugador de Benfica recurrió a sus redes sociales para dar su versión de los hechos en la polémica en el choque con Real Madrid donde el jugador brasileño lo acusó de racista. El argentino también denunció amenazas.

El cruce entre Prestianni y Vinicius fue durante el partido de ida por los playoffs de Champions

Gianluca Prestianni habló por primera vez tras el escándalo con Vinicius Junior en el choque por el partido de ida de los playoffs de Champions League, en el que fue acusado de racista por haberle dicho “mono” al brasileño, hizo un fuerte descargo dando su versión de los hechos.

Tras el encuentro evitó hablar con la prensa, pero recurrió a sus redes sociales para defenderse de la denuncia pública y hasta aseguró que fue amenazado por los jugadores del conjunto madridista.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, señaló junto a una foto donde se ve a ambos futbolistas durante una instancia de juego.

Al mismo tiempo, aseguró que “jamás fui racista con nadie” y concluyó: “Lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Gianluca Prestianni

Por su parte, el Benfica respaldó al surgido en Vélez con un video en el que destaca que “dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”, escribieron en su cuenta de X. Mientras que en otro posteo, replicaron las declaraciones del ex-Fortín y respaldaron al jugador: “Juntos, a tu lado”.

Qué sanción podría recibir Gianluca Prestianni por los hechos racistas

El encuentro de ida por los playoffs de la Champions League en el que Real Madrid ganó por 1 a 0, quedó marcado por el escándalo, luego de que Vinicius Junior acusara formalmente al argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho insultos racistas tras los festejos del gol.

De confirmarse la acusación tras la investigación de la UEFA, el exjugador de Vélez podría recibir una durísima sanción. De acuerdo a lo que establece el artículo 14 del reglamento disciplinario del organismo europeo, “cualquier entidad o persona que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza o el origen, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado”.

En medio de la polémica, el jugador del Madrid agredido también habló sobre la secuencia y fue lapidario a través de un comunicado: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad”.

