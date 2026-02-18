Paro general contra la reforma laboral: qué sucederá con los partidos del jueves 19 de febrero Con la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), queda en duda con la disputa de los cuatro partidos del Torneo Apertura, por el inicio de la 6° fecha y el encuentro entre Lanús y Flamengo por la Recopa Sudamericana. Por + Seguir en







A la espera de la confirmación, los clubes analizan la posibilidad que se posterguen todos los partidos de este jueves 18

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó el paro general por 24 horas para este jueves 19 de febrero, cuando se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Ante este panorama, comenzó la duda de qué sucederá con los partidos del fútbol argentino programados para dicho día.

Ante lo anunciado por la CGT, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicha huelga y los clubes ya analizan la posibilidad de que finalmente se posterguen todos los partidos que habían sido programados. “La medida de fuerza va a ser contundente. Toda la Argentina va a estar parada”, señaló el Secretario General de la CGT Jorge Sola.

uthedyc UTEDYC es el sindicato que agrupa a empleados de mantenimiento, administrativos, de seguridad y otras tareas en entidades como clubes de fútbol, clubes de campo, hoteles sindicales, gimnasios y natatorios.

En lo que respecta al Torneo Apertura, este jueves comenzará la 6° fecha y están programados cuatro encuentros: a las 17:15 se debe disputar los choques entre Defensa y Justicia - Belgrano de Córdoba y San Lorenzo - Estudiantes de Río Cuarto.

Mientras, que a las 19:30 se deben jugar los choques entre Independiente Rivadavia de Mendoza contra Independiente e Instituto de Córdoba ante Atlético Tucumán. Por su parte, Lanús debe jugar de local contra Flamengo de Brasil, correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana.

A falta de confirmación de cuándo se postergarán, los encuentros del torneo local podrían distribuirse en el resto del fin de semana: El Halcón contra el Pirata y la Gloria ante los tucumanos podrían disputar los choques el viernes, mientras que el Rojo se podría pasarse al sábado, mientras que el choque del Ciclón se pasaría al domingo. Paro general: quiénes paran Transporte: no habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes ni vuelos comerciales.

no habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes ni vuelos comerciales. Bancos: La Bancaria cierra la atención presencial en todo el país.

La Bancaria cierra la atención presencial en todo el país. Estado: ATE y UPCN paran la administración pública nacional y gran parte de provincias y municipios.

ATE y UPCN paran la administración pública nacional y gran parte de provincias y municipios. Logística: Camioneros frena cargas, distribución y recolección de residuos.

Camioneros frena cargas, distribución y recolección de residuos. Industria: UOM y Aceiteros también adhieren.