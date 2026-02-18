18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Paro general contra la reforma laboral: qué sucederá con los partidos del jueves 19 de febrero

Con la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), queda en duda con la disputa de los cuatro partidos del Torneo Apertura, por el inicio de la 6° fecha y el encuentro entre Lanús y Flamengo por la Recopa Sudamericana.

Por
A la espera de la confirmación

A la espera de la confirmación, los clubes analizan la posibilidad que se posterguen todos los partidos de este jueves 18

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó el paro general por 24 horas para este jueves 19 de febrero, cuando se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Ante este panorama, comenzó la duda de qué sucederá con los partidos del fútbol argentino programados para dicho día.

La modelo habló de sus pasiones encontradas: la moda de alta costura y el fútbol de potrero.
Te puede interesar:

Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones"

Ante lo anunciado por la CGT, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicha huelga y los clubes ya analizan la posibilidad de que finalmente se posterguen todos los partidos que habían sido programados. “La medida de fuerza va a ser contundente. Toda la Argentina va a estar parada”, señaló el Secretario General de la CGT Jorge Sola.

uthedyc

UTEDYC es el sindicato que agrupa a empleados de mantenimiento, administrativos, de seguridad y otras tareas en entidades como clubes de fútbol, clubes de campo, hoteles sindicales, gimnasios y natatorios.

En lo que respecta al Torneo Apertura, este jueves comenzará la 6° fecha y están programados cuatro encuentros: a las 17:15 se debe disputar los choques entre Defensa y Justicia - Belgrano de Córdoba y San Lorenzo - Estudiantes de Río Cuarto.

Mientras, que a las 19:30 se deben jugar los choques entre Independiente Rivadavia de Mendoza contra Independiente e Instituto de Córdoba ante Atlético Tucumán. Por su parte, Lanús debe jugar de local contra Flamengo de Brasil, correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana.

A falta de confirmación de cuándo se postergarán, los encuentros del torneo local podrían distribuirse en el resto del fin de semana: El Halcón contra el Pirata y la Gloria ante los tucumanos podrían disputar los choques el viernes, mientras que el Rojo se podría pasarse al sábado, mientras que el choque del Ciclón se pasaría al domingo.

Paro general: quiénes paran

  • Transporte: no habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes ni vuelos comerciales.
  • Bancos: La Bancaria cierra la atención presencial en todo el país.
  • Estado: ATE y UPCN paran la administración pública nacional y gran parte de provincias y municipios.
  • Logística: Camioneros frena cargas, distribución y recolección de residuos.
  • Industria: UOM y Aceiteros también adhieren.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cruce entre Prestianni y Vinicius fue durante el partido de ida por los playoffs de Champions

El descargo de Prestianni tras el escándalo con Vinicius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

Marcelo Gallardo habló de su continuidad en River: Mientras vea fundamentos, vamos a trabajar en eso

Gallardo se refirió a su continuidad en River: "Hay argumentos, los que no quieren ver, no van a ver"

Juanfer Quintero salvó a River del papelón con un gol de penal.

Con gol de Juanfer Quintero, River le ganó con lo justo a Ciudad de Bolívar en su estreno en la Copa Argentina

El entrenador de Atlético de Madrid sorprendió con una anécdota de su mamá en plena conferencia de prensa.
play

El emotivo mensaje de Diego Simeone a 20 años de su retiro: "Como me enseñó mi mamá"

El momento en que Prestianni se tapa la boca e insulta al brasileño.

Escándalo en la Champions League: Vinicius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista

Martínez Quarta, Quintero y Moreno fueron los elegidos para presentar la camiseta.

Sorpresa en River: la camiseta más discutida tendrá su debut oficial en la Copa Argentina

Rating Cero

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix

La escena fue rápidamente comentada por usuarios en distintas plataformas.
play

Juanita Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance: cómo fue el anuncio

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial. En la Polonia comunista de aquel entonces, admitir que la industria estatal estaba enfermando a la población implicaba un costo político enorme. 
play

De qué se trata Niños de plomo, la nueva miniserie de Netflix que está sorprendiendo a todos con su historia real

La modelo habló de sus pasiones encontradas: la moda de alta costura y el fútbol de potrero.

Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones"

Tom Cruise y Brad Pitt protagonizan un video hiperrealista creado con IA. 

Video: la polémica pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt creada con IA que revolucionó las redes y despertó preocupación

últimas noticias

Solange e Isaías se casaron el 28 de enero en la Parroquia del Fray Fernando Luis Gómez en Corrientes.

Un sacerdote casó a una pareja trans y ahora el Arzobispado lo quiere anular: "Biológicamente somos varón y mujer"

Hace 20 minutos
La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

Hace 31 minutos
Cámara de Diputados.

Reforma laboral: Diputados convocó a sesionar este jueves a la tarde

Hace 40 minutos
La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Hace 1 hora
Octavio  Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT.

La CGT en Diputados: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Hace 1 hora