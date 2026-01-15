Uno por uno, estos son los futbolistas más grandes que jugarán la Liga Profesional 2026 El Torneo Apertura comienza el jueves 22 de enero, con un calendario interrumpido por el Mundial 2026. Dos futbolistas comenzarán la competencia con más de 40 años, y otros dos los cumplirán durante el primer semestre. Por + Seguir en







El Torneo Apertura 2026 comienza el jueves 22 de enero. Redes sociales

La Liga Profesional 2026 ya confirmó el fixture para este año, marcado por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El Torneo Apertura comenzará el jueves 22 de enero y terminará antes del inicio de la Copa del Mundo, pautado para el 11 de junio.

Los dos futbolistas más longevos en disputar el torneo serán Juan Manuel Insaurralde, de Sarmiento de Junín (41 años y tres meses) y José Sosa, de Estudiantes de La Plata (40 años y siete meses).

Tanto Enzo Pérez (Argentinos Juniors) como Jorge "Fatura" Broun (Rosario Central) tienen 39 años y cumplirán 40 durante la competencia. Los equipos de Primera División se preparan para el inicio de la Liga Profesional 2026, con un calendario que este año se verá interrumpido por el Mundial. Para cumplir con todos los compromisos, el Torneo Apertura comenzará el jueves 22 de enero y terminará antes de la Copa del Mundo, programada para el 11 de junio.

En este contexto, todos los clubes están en plena pretemporada y algunos, incluso, ya disputaron amistosos de verano para llegar de la mejor manera al inicio de la competencia. La mayoría, además, aprovechó el mercado de pases para renovar contratos y cerrar refuerzos.

En la previa de la Liga Profesional 2026, un dato llama la atención: dos futbolistas disputarán el Torneo Apertura con más de 40 años de edad, mientras que otros dos los cumplirán en plena competición. ¿Quiénes son y en qué clubes juegan?

Pelota Argentum Liga Profesional de Fútbol Quiénes son los futbolistas más grandes que disputarán la Liga Profesional 2026 El futbolista más longevo de la Liga Profesional 2026 será Juan Manuel Insaurralde, defensor de Sarmiento de Junín que jugará su cuarta temporada en el club, pero también pasó por Boca e Independiente. Nació el 3 de octubre de 1984, por lo que comienza el torneo con una edad de 41 años y tres meses.

Lo sigue José "Principito" Sosa, que viene de ganar el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones con Estudiantes de La Plata, y acaba de renovar su vínculo con el Pincha para la temporada 2026. Tiene 40 años y siete meses, ya que nació el 19 de junio de 1985.

Por último, se suman dos otros jugadores que se acercan a las cuatro décadas. Uno es Enzo Pérez, que se fue libre de River y jugará la Liga Profesional 2026 con Argentinos Juniors. Nació en 1986 y cumplirá 40 años el próximo 22 de febrero, justo un mes después del inicio del torneo. El otro es el arquero Jorge "Fatura" Broun, que renovó su contrato por un año más con Rosario Central. Nació el 26 de mayo de 1986, por lo que empieza el torneo con 39 años y ocho meses, y cumplirá los 40 en plena competencia.