AFA lanza LPF Play, la plataforma para ver la Primera Nacional y la Primera B: paso a paso, cómo funciona la nueva app

Desde esta temporada, el 100% de los partidos del ascenso se transmiten por el canal oficial de la AFA. Cómo descargar la aplicación, registrarse y cuáles serán las etapas de acceso hasta la suscripción paga.

La AFA lanzó el instructivo para que los hinchas puedan seguir los torneos de la Primera Nacional y la Primera B a través de LPF Play, la plataforma digital propia que desde este año emitirá la totalidad de los encuentros de ambas categorías.

El acceso es sencillo y está diseñado para múltiples dispositivos. El primer paso es elegir dónde ver los partidos: celular, computadora o televisor. En teléfonos móviles, se debe descargar la aplicación oficial desde Google Play o App Store. En computadoras, el ingreso se realiza a través del sitio web www.lpfplay.com. Para Smart TV, la app se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones del televisor.

Una vez dentro, el usuario debe seleccionar la categoría correspondiente en el menú principal, elegir el partdo y presionar “play” para comenzar la transmisión en vivo o en diferido.

Cómo será el esquema de acceso

Durante las dos primeras fechas de los torneos, el acceso será libre y sin necesidad de registro. Desde la tercera jornada, se exigirá crear una cuenta para ingresar al contenido, aunque seguirá siendo gratuito por un período adicional. En una etapa posterior, para ver los partidos en vivo será obligatorio contratar una suscripción mensual.

Si bien el valor oficial aún no fue informado, se estima que el costo rondará entre los 8.000 y 10.000 pesos mensuales. Además, la plataforma ofrecerá un primer mes sin cargo antes de pasar al sistema pago.

