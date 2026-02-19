IR A
IR A

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Una historia corta española en la plataforma de streaming que es atrapante, ideal para maratonear en el sofá.

El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

Netflix se ha consolidado a base de estrenos emocionantes, como una de las plataformas de streaming con mejor oferta de miniseries dramáticas, un formato ideal para quienes buscan historias intensas y cerradas en pocos episodios. Con producciones de alto nivel, el catálogo combina relatos históricos, thrillers psicológicos y dramas sociales que dejan huella.

Tras la muerte de la hija de un alto oficial del ejército, el padre de la víctima decide tomar justicia por su propia mano y lo sentencia a muerte al enviar a Héctor a una prisión clandestina donde las decisiones son tomadas sin juicio ni piedad.
Te puede interesar:

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de La celda de los milagros, la emocionante película que te dejará al borde de las lágrimas

En ese marco, El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix, dirigida por Oriol Paulo (experto en giros de guion como en Contratiempo).

Es una miniserie de 8 episodios basada en la novela homónima de Harlan Coben. Cada capítulo suele empezar con un monólogo que introduce la perspectiva de un nuevo personaje, conectando gradualmente todas las piezas del rompecabezas.

Netflix: sinopsis de El inocente

Este thriller español, basado en una novela de Harlan Coben y protagonizado por Mario Casas, combina misterio, giros inesperados y secretos del pasado. La historia sigue a un hombre que intenta rehacer su vida tras un homicidio involuntario, pero una llamada inesperada desata una cadena de revelaciones. Con una narrativa ágil y múltiples líneas temporales, mantiene la tensión hasta el último episodio.

Tráiler de El inocente

Embed - El inocente | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El inocente

El reparto de El Inocente cuenta con los siguientes actores:

  • Mario Casas
  • Aura Garrido
  • José Coronado
  • Alexandra Jiménez
  • Martina Gusmán
inocenteeee
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial. En la Polonia comunista de aquel entonces, admitir que la industria estatal estaba enfermando a la población implicaba un costo político enorme. 
play

De qué se trata Niños de plomo, la nueva miniserie de Netflix que está sorprendiendo a todos con su historia real

Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix
play

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

El estreno de Netflix que está conmoviendo a todos.
play

Esta miniserie de Netflix tiene una denuncia especial de un hecho sanitario y está conmocionando a todos: cómo se llama

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer a muchos espectadores.
play

Netflix metió un bombazo y sumó la película independiente más exitosa de la historia: cuál es

últimas noticias

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

Hace 11 minutos
Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareriro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

Hace 14 minutos
play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Hace 18 minutos
play
El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Hace 22 minutos
“Estamos asistiendo a un proceso claramente regresivo, alertaron los magistrados.

Juezas y jueces manifestaron su rechazo a la baja de edad de punibilidad

Hace 23 minutos