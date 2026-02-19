Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado Una historia corta española en la plataforma de streaming que es atrapante, ideal para maratonear en el sofá. + Seguir en







El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

Netflix se ha consolidado a base de estrenos emocionantes, como una de las plataformas de streaming con mejor oferta de miniseries dramáticas, un formato ideal para quienes buscan historias intensas y cerradas en pocos episodios. Con producciones de alto nivel, el catálogo combina relatos históricos, thrillers psicológicos y dramas sociales que dejan huella.

En ese marco, El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix, dirigida por Oriol Paulo (experto en giros de guion como en Contratiempo).

Es una miniserie de 8 episodios basada en la novela homónima de Harlan Coben. Cada capítulo suele empezar con un monólogo que introduce la perspectiva de un nuevo personaje, conectando gradualmente todas las piezas del rompecabezas.

Netflix: sinopsis de El inocente Este thriller español, basado en una novela de Harlan Coben y protagonizado por Mario Casas, combina misterio, giros inesperados y secretos del pasado. La historia sigue a un hombre que intenta rehacer su vida tras un homicidio involuntario, pero una llamada inesperada desata una cadena de revelaciones. Con una narrativa ágil y múltiples líneas temporales, mantiene la tensión hasta el último episodio.

Mario Casas

Aura Garrido

José Coronado

Alexandra Jiménez

Martina Gusmán